Page: "Me duele que el PSOE rompa la igualdad con la financiación de Cataluña, y más aún siendo desde un chantaje"

Para el presidente autonómico socialista, muy crítico con las negociaciones de su líder con los separatistas, el problema no es Cataluña . " A mí no me agravia Cataluña . Yo no me meto con los catalanes, me meto con los independentistas", ha subrayado.

Igual que Page, Mañueco ha cargado contra las exigencias de Junts al Gobierno central y su reclamación de una financiación especial. "Eso supone romper la caja común, romper la solidaridad", ha señalado el popular.

Frente a eso, Mañueco ha pedido a Sánchez que plantee un modelo de financiación autonómica. "No condonación de deuda", ha recalcado, que es lo que propone el PSOE desde la Moncloa.

"Cerrar hospitales"

Page ha sido más tibio en esta cuestión. No rechaza la quita de deuda, pero ha matizado: "Me gustarían más fondos para invertir, pero no me cierro a la idea. Algunas comunidades se han tenido que endeudar y sin la quita estaríamos cerrando hospitales", ha explicado.

Además de un modelo de financiación que no premie a Cataluña por encima de los demás territorios, Page ha señalado la necesidad de un organismo que coordine y armonice a las comunidades.

"Ya no es el momento de dar más competencias sino de armonizar", ha explicado. Porque, ha añadido, cada comunidad tiene por ejemplo un sistema informático en su sanidad que hace que las pruebas médicas no sean compatibles en los diferentes territorios.

Para Mañueco esa armonización es necesaria, pero debe partir del Gobierno central. Es, ha señalado, obligación del Ejecutivo de Pedro Sánchez el que todas las comunidades actúen coordinadas.

Sistema autonómico

Ambos presidentes autonómicos han coincidido, asimismo, en las bondades que supone el sistema de comunidades que se ha creado en España. Ha resuelto, según Page, el problema de contrapoder al independentismo y el centralismo histórico de España.

"El 90% de las cosas que le preocupan a la gente las gestionan las comunidades", ha destacado, en otra cuestión que ha hecho coincidir a Page y Mañueco: se gestiona mejor desde el territorio que "haciendo cola en un ministerio en Madrid para construir un centro de salud", han señalado ambos.

Frente a eso, el separatismo. "La mayor amenaza a la igualdad viene del independentismo porque rechazan la igualdad entre los seres humanos. Lo dejan claro con la financiación: no queremos más, queremos más que los demás", ha explicado Page, muy crítico siempre con las políticas de Pedro Sánchez con Junts.

Solidaridad

Page también se ha mostrado crítico con el concepto de "solidaridad" entre comunidades. "No es solidaridad. Eso significa que, de lo que es mío, te doy una parte. Pero la riqueza de Cataluña no es de Cataluña; la riqueza de Madrid no es de Madrid. Es de todos los españoles, como dice la Constitución".

Por eso, ha razonado, dar según qué ventajas de financiación a Cataluña donde dicha comunidad gestione la riqueza de su territorio podría ser contrario a la Carta Magna.

Frente a eso, Page ha defendido la "redistribución" de la riqueza nacional entre los diferentes territorios. De esta manera, ha señalado, todas las comunidades pueden garantizar unos mejores servicios públicos a los ciudadanos, cuestión en la que también ha coincidido Fernández Mañueco.