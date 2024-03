Así es la nueva plataforma de la izquierda andaluza: sin UGT y sin querer ser "una alianza electoral"

Un total de 16 partidos, entre ellos PSOE y Sumar, sindicatos y organizaciones sociales de la órbita de la izquierda han constituido la Plataforma andaluza por la mayoría social.

El objetivo es desgastar al Gobierno andaluz de Juanma Moreno y propiciar un revulsivo para crear conciencia de que es "posible un cambio político" de cara a las próximas elecciones en 2026.

No obstante, la plataforma ha nacido con ciertas reticencias. Por el momento, no forma parte de ella uno de los sindicatos mayoritarios en Andalucía, como es UGT. Comisiones Obreras (CCOO) sí es una de las organizaciones principales.

Según han informado a este periódico fuentes del sindicato, los organizadores "no han invitado" a los ugetistas y estos creen que es más bien una "organización política". Lo contrario a como la aprecian los socialistas, ya que la definen como "una iniciativa social".

Tampoco quieren ser "una alianza electoral". Es decir, cuando llegue el momento los partidos, sobre todo los grandes, irán cada uno con su papeleta.

Del ámbito más social, sí forman parte de la misma, además Comisiones Obreras, otras organizaciones como Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Redes, la coordinadora andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, FACUA-Consumidores en Acción, la Federación Andaluza de Memoria Democrática, entre otras.

Del ámbito político, junto a PSOE y Sumar, forman parte de este grupo Podemos, Izquierda Unida, Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz, entre otros, a iniciativa de los catedráticos sevillanos Carlos Arenas y Miguel Toro.

Ha declinado la invitación Adelante Andalucía, el partido que lideraba Teresa Rodríguez hasta hace unos días. Considera que se trata de "una delegación del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía" que no reivindica una "voz andalucista" en Madrid.

"Una movilización republicana"

Precisamente, fue el catedrático e historiador económico Carlos Arenas el único que tomó la palabra en el acto apelando a la unidad y ha lanzado el mensaje de que no pueden "defraudar" porque no tendrán más posibilidades. También ha insistido en que la plataforma "no se trata de una coalición electoral, sí de una movilización republicana".

Arenas, quien fue número uno de la lista de Sumar por Sevilla al Senado en las elecciones de 23 de julio del pasado año, ha advertido sobre la situación de Andalucía. "No pasamos del 75% de la renta media de España, incluso menos". De ahí que haya remarcado la necesidad de otro modelo económico.

La plataforma se presentó este lunes en el centro cívico 'Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta' --antiguo centro 'La Ranilla'-- de Sevilla, ubicado en la calle Mariano Benlliure. A la presentación acudieron la secretaria general de CCOO, Nuria López; el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas.

El mismo, en declaraciones previas a los periodistas, ha defendido la nueva entidad. "El pueblo andaluz no se va a callar por mucho que Moreno Bonilla nos cuente cuentos".

El líder de los socialistas andaluces ha destacado el respaldo socialista a esta una iniciativa social de "un conjunto de asociaciones que tiene que tener claro que Andalucía tiene que pasar de una mayoría absoluta a una mayoría social que trabaje por la igualdad, los servicios públicos y por recuperar la ilusión y las oportunidades para la gente".

Para Espadas, "la sociedad ya no va a estar callada y empieza a revelarse contra lo que es injusto y es injusto que el Gobierno de Andalucía se esté cargando la sanidad pública".

No obstante, también ha dejado claro que esta iniciativa "no tiene una perspectiva electoral". Sí, en cambio, considera que es el germen de implicar y hacer que la sociedad participe en lo que "Andalucía quiera ser a partir de 2026".

Por último, no teme que esta unidad de la izquierda fracase como ha ocurrido a nivel nacional y a nivel andaluz hace casi dos años cuando Podemos e Izquierda Unida crearon un frente amplio, del que finalmente los morados no pudieron formar parte de manera oficial.

Sí reconoce que la izquierda "es siempre crítica por definición porque siempre quiere transformar y cambiar la realidad social", uno de los objetivos de la recién creada plataforma.