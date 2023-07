El PP y Cristina Sánchez defienden la tauromaquia desde Granada: "Es una expresión cultural única"

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP y portavoz de campaña, Borja Sémper, se ha ido hoy hasta Granada para intentar amarrar votos de los taurinos. Y lo ha hecho en un acto sectorial sobre FP de tauromaquia presentado por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, junto a la torera Cristina Sánchez y miembros de las candidaturas populares al Congreso y Senado.

Desde la plaza de toros de Granada, Sémper ha asegurado que el primer objetivo del Partido Popular es "preservar la Tauromaquia como una expresión cultural de todos los españoles, sin tener en cuenta su ideología política".

Con el fin, sobre todo de preservarla de "malintenciones políticas". A su juicio, se trata de una de las expresiones culturales más relevantes de este país, que se ha visto afectada en los últimos años por "la polarización que aqueja a la política y la sociedad española, politizando absolutamente todo".

[El misterio del coste de los toros por regiones: de los 15 millones de Madrid a los 86.000 € de Extremadura]

Para Sémper, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo respecto a la tauromaquia pasa por recuperar el prestigio de la misma, así como de la Fiesta Nacional a través de un "apoyo formal".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha sido la encargada de abrir el acto y ha manifestado su orgullo por contar con ambos en Granada, en un acto que ha permitido trasladar el proyecto de Feijóo y avanzar las propuestas relativas a la tauromaquia.

Para Marifrán se trata de "un referente indiscutible de la cultura andaluza y en nuestro país, que, como no podría ser de otro modo, cuenta con el respaldo del Partido Popular".

La torera Cristina Sánchez se ha mostrado especialmente preocupada por la educación. "Si nos adoctrinan y fusilan una parte importante de nosotros, que es cómo vivir la tauromaquia, no seremos libres". Por ello, considera que la promoción de cursos de FP de tauromaquia es "importante para que nuestros hijos conozcan este mundo desde la normalidad".

Además, cree que "lo que no se ve no existe", refiriéndose al veto de la tauromaquia en algunos medios de comunicación. "Así es muy difícil que los niños se enganchen a una afición que no ven".

De ahí la importancia de estas formaciones de tauromaquia porque quienes las reciban, hoy con entre 16 y 18 años, mañana pueden ser gestores de plazas de toros, de festivales, entre otros quehaceres relacionados con el sector.

[La torera Cristina Sánchez dará el pregón mayor del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo]

Por su parte, el número uno al Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, ha señalado que la tauromaquina es "cultura y raíz de la misma". "Desde Goya hasta Lorca, crea empleos y es tradición y es vanguardia, y tiene todo el apoyo del Partido Popular", ha añadido.

El candidato al Senado, Vicente Azpitarte, ha agradecido la presencia de Sémper en Granada y ha expresado "el orgullo de los granadinos porque una figura política nacional elija Granada para anunciar temas relevantes para toda la sociedad española". Además, que pueda hacerlo acompañado de Cristina Sánchez, que es "todo un referente femenino en el ámbito del toreo".