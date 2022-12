Bronca en el Parlamento andaluz por las enmiendas del PSOE y Por Andalucía que no se debatirán

El debate final del proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2023 ha arrancado este miércoles en el Parlamento con una bronca entre dirigentes del PP andaluz y del PSOE. El motivo ha sido las enmiendas que querían mantener vivas y que han sido presentadas fuera de plazo por el grupo socialista y de Por Andalucía. Finalmente, han sido los propios grupos afectados los que han renunciado a presentarlas in voce.

El debate final ha comenzado, pasadas las 12,00 horas de este miércoles, con el posicionamiento de los grupos sobre el texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos.

No obstante, en las intervenciones de los portavoces de PP-A, PSOE-A y Por Andalucía ha salido a la luz el asunto de las enmiendas parciales que estos dos últimos grupos presentaron fuera de plazo ante el registro de la Cámara.

[PSOE-A y Por Andalucía registran fuera de plazo para su debate las enmiendas al Presupuesto]

En concreto, tanto la socialista Ángeles Férriz como la portavoz Inmaculada Nieto han achacado esta circunstancia "al juego sucio" y al "rodillo político" que, según ambas, aplican los populares con su mayoría absoluta.

El rifirrafe se ha producido cuando el portavoz del grupo Popular, Toni Martín, ha entregado desde la tribuna al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para que se debatieran in voce hasta once enmiendas de PSOE-A y Por Andalucía. Según ha apuntado, se habían "negociado" con su grupo y que se iban a incorporar al Presupuesto.

Una de las condiciones para su debate a viva voz es que tiene que contar con la unanimidad de todos los grupos y, en ese momento, ha sido la propia líder de Por Andalucía la que se ha opuesto a debatir sus propias enmiendas. Por su parte, Férriz ha gritado desde su asiento: "Pero ¿qué burla es esta?" porque su partido no había hablado ni pactado nada con el PP a ese respecto.

"¡Vaya follón me habéis montado!"

Tal ha sido el revuelo que se ha formado que el presidente de la Cámara ha llegado a espetar: "¡Vaya follón me habéis montado!". También ha reprochado al portavoz del PP que no le haya informado previamente de este movimiento para haberlo puesto en conocimiento de los servicios jurídicos. "Lo que no puede hacer es entregarme ahora un taco de enmiendas sin saber nada por parte de la Mesa", ha remarcado visiblemente contrariado.

"De eso tiene no tiene la culpa Feijóo ni Moreno ni Aguirre, sino los responsables de los dos grupos políticos", ha indicado el portavoz del PP, quien ha considerado que lo sucedido da una muestra de cómo están PSOE-A y Por Andalucía, en "caída libre".

Durante su intervención, Ángeles Férriz ha acusado al Gobierno de no haber querido negociar estas cuentas con su partido. "Las habéis planteado como si fueran lentejas, que o las tomas o las dejas". También ha ironizado con la postura "dialogante" de Moreno. "Lo es tanto que de 1.326 enmiendas presentadas por los grupos, sólo ha aceptado tres".

"¿Qué diálogo es éste?", se ha preguntado entonces la portavoz socialista, que en esa línea ha lamentado que la actual se está convirtiendo en "la legislatura del monólogo".

Vox votará en contra

Aunque la votación será este jueves, estas cuentas no contarán con ningún apoyo además del del propio Ejecutivo. Aunque Vox lo apoyó en un primer trámite, en la votación final no lo hará. Su portavoz, Manuel Gavira, considera que el PP "ha despreciado" su mano tendida al no llegar a ningún acuerdo con su grupo sobre sus enmiendas.

[Vox apoya el primer presupuesto andaluz de la mayoría de Moreno para acercarse al PP]

"Van a defraudar a los andaluces y dilapidar la mayoría que tienen", ha dicho Gavira al grupo del PP, al que ha acusado de preferir seguir con las políticas de los anteriores gobiernos socialistas. "Incumplen y no escuchan", ha reprochado a los populares.

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía ha expresado el rechazo de la coalición que integra a IU, Podemos y Más País a un Presupuesto basado en "criterios muy dogmáticos" y en "políticas económicas fracasadas", ancladas en "privilegios fiscales" para una minoría.

Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha comenzado su intervención aludiendo a su inminente renuncia a su escaño en el Parlamento, ha repasado algunas de sus enmiendas y ha criticado "el incremento del 22%" contemplado en "las retribuciones de los altos cargos", algo que esta comunidad "no puede permitirse".

