Moreno pone en apuros a Sánchez con su propuesta de “fondo transitorio” para CCAA de PP y PSOE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudió este jueves a su primera reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, tras conseguir la primera mayoría absoluta del PP, convencido de que la reforma de la financiación autonómica no se abordará en esta legislatura.

Sabiéndolo llevaba un as en la manga: un acuerdo con las comunidades de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE y por el PP, para que ponga en marcha un fondo transitorio a las comunidades más infrafinanciadas. Esta situación les afecta desde que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la última reforma con el apoyo de ERC en 2009.

El fondo tendría que estar dotado de 1.731 millones, una cantidad que les ayudaría a paliar este déficit de financiación. En este sentido, Moreno aseguró haber llegado a un acuerdo con las otras tres regiones, señalando una "clara coincidencia" con las de Valencia y Murcia, y una menor implicación en el caso de Castilla-La Mancha.

En cualquier caso, el reparto sería el siguiente: 824 millones para Andalucía, 648 para la Comunidad Valenciana, 196 millones irían a parar a Murcia y 65 a la comunidad castellana manchega.

Según dijo a la prensa unos minutos después de la reunión, tenía el compromiso de Sánchez de, al menos, estudiar la propuesta. Sin embargo, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que le sucedió en el atril, le dio la respuesta y fue negativa.

"La financiación autonómica no puede parchearse, sino abordarse de manera integral" y les lanzó un mensaje a los ciudadanos de esas cuatro comunidades: "No les van a faltar recursos mientras llegamos a un acuerdo para la reforma".

Un acuerdo que no va a llegar en esta legislatura. Así lo expresó Moreno y también la ministra portavoz lo dejó caer a preguntas de los periodistas: "Este gobierno nunca tira la toalla, deseamos que se produzca en esta legislatura, pero es cierto que a la vista de las posiciones todavía parecen estar muy alejadas".

En cualquier caso, el presidente andaluz volvió a poner las cifras sobre la mesa del despacho de Sánchez. Desde que está vigente el actual modelo de financiación, la infrafinanciación de Andalucía ha sido de 11.000 millones de euros. Concretamente, en el año 2020, la comunidad recibió 965 millones de euros menos que la media, a 114 euros menos por andaluz. "Hay mucha diferencia", lamentó Moreno.

La reforma de la financiación

En la jornada maratoniana de recepción de barones populares la reforma del sistema de financiación fue la reivindicación estrella. Sus colegas en Castilla y León y en Galicia, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, insistieron en su puesta en marcha cuanto antes.

Los tres son conscientes de que se trata de una cuestión ardua, en la que ni siquiera hay entendimiento entre las propias regiones gobernadas por el mismo signo político al solicitar algunas los fondos en función de la población y otras, de otros factores como la dispersión o el envejecimiento de la población. No obstante, para Mañueco, Rueda y Moreno, es un asunto prioritario en la agenda. Y así se quisieron expresar a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, enseña en rueda de prensa el documento con las reivindicaciones que presentó a Pedro Sánchez. Europa Press

Según Moreno, el presidente le trasladó que el acuerdo tiene que ser fundamentalmente entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, pero el dirigente andaluz cree que tiene que haber liderazgo del Gobierno central. "Al gato hay que ponerle el cascabel y para ponérselo hay que perseguirlo".

A su juicio, es el Gobierno quien tiene que sentar en una mesa a las comunidades, aglutinar y plantear las posibilidades. Sin embargo, cree que por parte de la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, nunca ha habido ningún tipo de liderazgo para impulsar el debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Mesa bilateral con Cataluña

Otro asunto comentado por los tres presidentes regionales citados en la Moncloa fue los encuentros bilaterales con la comunidad catalana: la mesa de Diálogo -el pasado miércoles- y la reciente reunión de Sánchez con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

Al igual que Mañueco y Rueda, Juanma Moreno insistió en "el agravio" que supone que el Gobierno mantenga reuniones bilaterales con la comunidad catalana para abordar la financiación y que no se desarrollen con otras regiones, cuando su solicitud de esta comisión está avalada por el Estatuto de Autonomía andaluz.

Sin embargo, la ministra le replicó unos minutos después que no la había pedido formalmente. Quizás ya ha caducado, pero el pasado 22 de septiembre Juanma Moreno requirió, vía correo ordinario, la convocatoria de una mesa entre el Gobierno de la nación y el de la comunidad autónoma. Lo hizo una semana después de que Sánchez se reuniera con Aragonés a finales del pasado verano.

En la misiva, el dirigente andaluz le trasladó el interés de Andalucía en impulsar las relaciones bilaterales con el Estado con el objetivo de abordar cuestiones que son claves para los andaluces.

En total, Juanma Moreno le entregó ayer a Sánchez un documento con 86 reclamaciones. Muchas de ellas son las mismas que le reivindicó en la anterior reunión hace un año cuando presidía un gobierno en coalición con Ciudadanos.

Ahora las ha vuelto a reclamar, pero con el respaldo de la mayoría de los andaluces en un segundo encuentro en el que no abordaron su resultado electoral. "Sánchez no me hizo ninguna referencia y yo evidentemente no le iba a hacer ningún comentario", dijo el presidente regional al ser preguntado por los periodistas tras más de una hora y media de reunión en la Moncloa.

