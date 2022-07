Juanma Moreno busca en la empresa privada y apurará al límite la formación de su Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere equilibrar en su nuevo Gobierno perfiles políticos y con experiencia con profesionales del sector privado para departamentos como por ejemplo el de Hacienda. Para los primeros tiene varios candidatos, a los segundos le está costando trabajo encontrarlos.

Presentará a su nuevo Ejecutivo el próximo lunes en una rueda de prensa, a las 12.30 horas, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. Y aunque ya la mayoría de los nombres los tendrá en la cabeza, Moreno apurará al límite el tiempo que le queda hasta esa hora para alinear a todos los perfiles que él cree que Andalucía necesita ante el panorama económico actual con una inflación de dos dígitos.

También quiere evitar las filtraciones, y el hermetismo al respecto es enorme. Las quinielas fueron variadas el pasado jueves en los alrededores del Parlamento, pero todos los preguntados coincidían en lo mismo: "De verdad, no tenemos ni idea, avisa de que vas a ser consejero diez minutos antes".

De hecho, muchos titulares del anterior Gobierno aseguran que en 2019 ocurrió lo mismo. Algunos fueron informados por el propio presidente unos minutos antes de su anuncio. Juega con la baza de que los que tienen en mente, sobre todo los de perfil más político, no van a rechazar el puesto, no van a decir que no al jefe.

En su buceo en la empresa privada sí está encontrando dificultades. Lo admitió ayer en una entrevista radiofónica. Desde que ganó las elecciones el pasado 19 de junio, el presidente andaluz -ya investido y que este mismo sábado tomará posesión- ha mantenido reuniones con diversos sectores para dar forma al Gobierno y de camino buscar perfiles más profesionales.

Los hándicaps radican sobre todo en el régimen de incompatibilidades que existe a la hora de trabajar en una Administración, en el coste personal y en los sueldos, que son más bajos que los de altos cargos en la empresa privada. El salario estipulado de un consejero andaluz es de 68.150,30 euros anuales.

También influye el deterioro que sufre actualmente la clase política y lo contraproducente que puede ser una continua exposición pública para volver posteriormente a las profesiones originarias.

Lo que sí tiene ya decidido Moreno es que dividirá alguna de las consejerías y que contará para puestos de segundo y tercer nivel con perfiles técnicos y solventes, que han trabajado en las consejerías de Ciudadanos.

El nombre de la consejera de Empleo, la independiente Rocío Blanco, ha sonado en todas las quinielas para repetir su puesto. Antes de entrar en política, era directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga.

Juan Marín dijo no

La repetición del que ha sido su vicepresidente, Juan Marín, está totalmente descartada. Moreno le ofreció pilotar una Consejería, pero Marín lo rechazó porque, aunque dimitió de todos su cargos, él sigue siendo militante de Ciudadanos y lo considera una traición.

En conversación con EL ESPAÑOL, Marín asegura se tomará unas semanas de descanso y reflexión en su localidad de Sanlúcar de Barrameda y después decidirá sobre alguna oferta del sector privado que tiene sobre la mesa. Sin embargo, Moreno tiene la esperanza de poder contar con él "con el tiempo".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el exvicepresidente, Juan Marín. Europa Press

Otro nombre que está en las quinielas es el de la actual secretaria general del PP-A, Loles López. Este viernes, aseguró que Moreno es "muy hermético" y sólo él decide su Ejecutivo, que conocerá "todo el mundo a la vez", el partido y los andaluces.

"No lo sabe absolutamente nadie", señaló López, tras ser preguntada directamente sobre si ella será consejera. Realmente, esta vez no tiene consultarlo con nadie al tener las manos libres tras su mayoría absoluta.

En cualquier caso, lo tendrá que renovar en dos tercios tras la previsible salida de consejeros de Ciudadanos; el traslado a Génova del que ha sido consejero de la Presidencia y del de Hacienda, Elías Bendodo y Juan Bravo, y el nombramiento de Jesús Aguirre como presidente del Parlamento.

Además, teniendo en cuenta que si las mujeres del PP que actualmente ocupan consejerías repitieran -como son Patricia del Pozo, Carmen Crespo y Marifrán Carazo-, aunque no tiene que haber paridad obligatoriamente, la mayoría de los perfiles que quedan por cubrir tendrían que ser hombres.

Este sábado por la mañana Juanma Moreno tomará posesión de su cargo en un acto a pie de calle, en las puertas de San Telmo, ante 600 personas. Entre los asistentes, estarán desde Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy, presidentes autonómicos del PP, el ministro de Agricultura, Luis Planas, e incluso la expresidenta de la Junta y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

