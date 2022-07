La "afectuosa abstención" de Vox y las manos libres de Moreno abren una nueva etapa en Andalucía

Tras 32 días en funciones, Juanma Moreno es, desde este jueves y tras ocho horas de intervenciones, el presidente, oficialmente, de la Junta de Andalucía.

Los síes de sus 58 diputados le bastaban para convertirse en el primero del PP con mayoría absoluta, pero además ha contado con "la afectuosa abstención" de Vox. Así lo manifestó literalmente la portavoz de la formación, Macarena Olona, desde su asiento cuando le tocó emitir el voto.

Las manos libres de Juanma Moreno para aplicar sus políticas, sin ni siquiera con las tutelas de Madrid, como el mismo llegó a decir en el atril a la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y esa "afectuosa abstención", marcarán una nueva etapa en la política andaluza. Moreno quiere que también marque otro rumbo a nivel nacional.

Durante su discurso, Olona sí sacó pecho del papel que jugó su partido en 2018 al darle sus apoyos cuando obtuvo los peores resultados de la historia del PP. Moreno les reconoció su papel, pero también marcó sus distancias.

Ya no los necesita, pero desde el partido son conscientes de que les ha venido bien esta abstención. Mejor que si hubieran votado a favor porque hubieran levantado las críticas del PSOE sobre el apoyo de los de Santiago Abascal aunque fueran irrelevantes.

Su mayoría absoluta, que Moreno se empeña en llamar amplia, los convierte en innecesarios. No obstante, sí pueden ser precisos para asuntos que requieran mayorías reforzadas. De hecho, la cesión de la vicepresidencia tercera de la Mesa del Parlamento a Vox ya dejó entrever la posible abstención que han confirmado este jueves sus parlamentarios, aunque Moreno hace unos días negó que ese gesto implicara algún acuerdo. Sí les reclamó un apoyo en algunas iniciativas.

Su influencia será mínina

Lejos de lo que preveía Santiago Abascal y la propia Olona, su influencia será mínima. Sin embargo, tanto ésta como Moreno se han mostrado abiertos a los acuerdos. En pocos meses se celebrarán tres convocatorias electorales -municipales, autonómicas en varias comunidades y las generales- y son conscientes de que compiten por un espacio electoral muy parecido.

En más de una ocasión durante el debate, Olona ha llegado a hablar incluso en plural en nombre de los dos. "Aprovechemos esta mayoría absoluta", le llegó a decir, lanzándole continuos mensajes de apoyo y su mano tendida para llegar a acuerdos. Especialmente para que ponga en marcha un paquete de medidas anticrisis que conformen "un gran escudo social" que proteja a los andaluces frente a la inflación de dos dígitos.

Ahí, Moreno volvió a marcar distancias. "La última vez que me tendió la mano, señora Olona, me dijo que no me apoyaría si me faltaba un diputado", le recriminó. Lejos de aquella situación que Vox preveía, Moreno quiere que esta primera legislatura del PP gobernando en solitario sea la del "diálogo y la moderación" con todos los grupos y sin que esa mayoría absoluta se convierta en "un rodillo político".

De hecho, ya sacó pecho este jueves al valorar que en muy pocos parlamentos de España "se ve y se siente una serenidad y sensatez como el que se ha visto en Andalucía".

De momento, las intenciones parecen que irán por ese camino. Moreno es consciente de la complejidad que albergará esta legislatura y aunque no quiso hablar de recesión durante su discurso, sí quiere al menos mantener un buen clima en la Cámara andaluza. Tanto que le propuso al líder del PSOE, Juan Espadas, formar un frente común andaluz para reclamar políticas a Pedro Sánchez.

Con 58 de 109 diputados y la abstención de Vox, queda atrás aquel primer Gobierno del cambio. El que comienza ya el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aunque no formará parte de él, lo ha bautizado como el del "impulso".

De hecho, aquel primer discurso de investidura no tuvo nada que ver con el del pasado miércoles. En ningún momento habló de "herencia socialista" ni de corrupción, dos conceptos que Moreno considera propios del pasado una vez consagrada la alternancia política.

La misma arrancará formalmente el próximo sábado a las 9.00 horas, cuando tome posesión en un acto a pie de calle, a las puertas de San Telmo, sede del Gobierno regional, ante 700 invitados. Otro símbolo más del apego que quiere mantener con la sociedad andaluza durante los próximos cuatro años.

