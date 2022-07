Un juez condena a Vox a pagar 72.000 euros por "irregularidades" en las primarias de Granada

Una juez de Granada ha anulado las elecciones primarias que Vox convocó en la provincia granadina en septiembre de 2020 para elegir a su presidente al apreciar irregularidades en el proceso.

Por ello, condena a la formación a indemnizar con 72.000 euros a tres exmiembros del partido que denunciaron ante los juzgados una vulneración de sus derechos cuando Vox les impidió presentarse al no conseguir el número de avales.

Según reza en la sentencia, consultada por EL ESPAÑOL, la formación verde tendrá que abonar 24.000 euros a cada uno. El juicio se celebró el pasado 3 de junio, justo el día que arrancó la campaña andaluza.

Uno de los testigos fue el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien aseguró que "no toleraría" que nadie se atreviera a interferir en un proceso electoral dentro del partido. Sin embargo, la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granada no lo ve así y condena también al partido a pagar las costas.

Los denunciantes conformaban la lista que lideraba Ignacio Pozo frente al actual presidente provincial, Manuel Martín. Éste era el dueño de la vivienda en la que la portavoz de Vox en el Parlamento, Macarena Olona, se empadronó en Salobreña para poder ser candidata a la Presidencia de la Junta.

La demanda presentada por Pozo cargaba contra la decisión de los órganos del partido de no declarar válida su lista al considerar que no todos sus avales eran válidos. Por ello, reclamaba una indemnización de 75.000 euros por los daños morales irrogados a los integrantes de su candidatura.

Consideraba que Vox había excluido de forma arbitraria a la lista que él lideraba de ser proclamada válidamente, no pudiendo participar como elegibles en el proceso electoral para elegir al nuevo presidente del partido en Granada.

Esta misma jueza ya acordó en junio de 2021 la anulación cautelar del proceso electoral mientras se esclarecía el caso, pero Vox recurrió y la Audiencia Provincial de Granada revirtió esta decisión seis meses después.

La sentencia no es firme y cabe un recurso de apelación. No obstante, no es la primera vez que el partido en Granada se ve envuelto en asuntos judiciales. El anterior presidente, Julio Vao, fue cesado tras ser condenado en 2006 por la Audiencia Provincial de Granada a dos años de prisión por un delito continuado de estafa.

