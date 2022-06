Juanma Moreno se convierte en el barón de referencia del PP con la bandera de la moderación

La confianza que han depositado en Juanma Moreno, un millón y medio de andaluces lo convierten directamente en el nuevo barón de referencia del PP. Lo es, además, con la bandera de la moderación.

Moreno puede presumir de que los ciudadanos han preferido su modelo de gestión "moderado y sereno", muy en sintonía con el del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Con su voto, los andaluces han relegado a Vox a la irrelevancia y a Ciudadanos lo han sacado del tablero.

El PP ha vencido por primera vez en todas las provincias andaluzas, que siempre fueron un granero de votos para el PSOE. Esto se traducirá en una mayor influencia de Moreno y del PP andaluz en Génova, con un modelo completamente distinto al de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, la otra gran referente entre los barones, ha basado buena parte de su éxito en confrontar cuerpo a cuerpo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Moreno ha optado más por el talante y por tratar de convencer a los andaluces con su modelo de gestión.

Las relaciones de Juanma Moreno con Feijóo son muy fluidas, tienen sintonía personal, perfiles parecidos y miran la política desde un mismo prisma. El gallego le ha dejado hacer y deshacer estos 15 días a su antojo y ha confiado en él para que convenciera a los andaluces de que había que arrinconar a Vox.

"¿Usted ha frenado a la ultraderecha, señor Moreno", le preguntaron ayer en la puerta de la sede del PP, a la que salió para valorar los resultados. "No, yo no he sido, han sido los andaluces", contestó.

Hace cuatro años

Este resultado era impensable hace cuatro años. Él mismo pidió entonces a Pablo Casado, como presidente del PP nacional, que le dejara hacer su campaña advirtiéndole de que los resultados iban a ser muy malos. Lo fueron.

Durante aquellas dos semanas de noviembre de 2018 su cabeza estuvo en el aire. Casado pretendía cesarlo la misma noche electoral, pero las carambolas de la política propiciaron que con el peor resultado de la historia del PP, Juanma Moreno se convirtiera en presidente de Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas.

En aquel momento necesitó los 21 escaños de Cs y apoyarse en Vox. Desde ayer ya no los necesita. Se ha cumplido el abrazo del oso. El PP ha absorbido a los naranjas.

Juanma Moreno y el líder de Cs, Juan Marín, hacían gala de su sintonía, de sus políticas y de su capacidad para encapsular Andalucía del tsunami político que supuso aquella moción de censura de Murcia y todas su derivadas.

Ahora Moreno, cuatro años después, será presidente andaluz con 58 escaños y Marín ha anunciado su dimisión de todos los cargos de Ciudadanos tras no sacar ninguna representación.

Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, durante el acto celebrado el pasado fin de semana en Málaga. EFE

En esta legislatura, con una pandemia de por medio, Juanma Moreno se ha construido un perfil moderado y sereno. "Eso se aprende", confesó el pasado jueves a este periódico.

En esta campaña varias veces el presidente andaluz alababa a Feijóo por tener en su haber cuatro mayorías absolutas como presidente de Galicia. "¿Cómo tiene que ser eso, Alberto?". El líder del PP se limitaba a asentir con la cabeza.

Ahora sí pueden compartir sensaciones y acariciar la idea de que la Moncloa puede estar más cerca para Feijóo. Andalucía era su "primer peldaño" del camino, su primer test a la ciudadanía.

Por lo pronto, Moreno será un presidente sin ataduras. El 14 de julio, cuando se constituya el Parlamento, tendrá 58 síes para ser investido. No se veía una mayoría parecida desde 2008, cuando Manuel Chaves ganó la Junta para los socialistas con 56 escaños.

