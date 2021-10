Una edil de Bormujos deja Vox “por su autoritarismo" tras anunciar que se casa con una mujer inmigrante

Carmen Cariciolo se ha grabado un vídeo en el que explica, nerviosa, los motivos por los que va a solicitar la baja como militante de Vox.

Que cause baja de Vox no es moco de pavo, porque no es una militante rasa: es la mujer que montó el partido de cero en Bormujos (Sevilla), quien las últimas elecciones municipales logró 2 concejales, y es la portavoz del grupo político en el Ayuntamiento, donde es concejala.

La edil ha anunciado que va a pasarse al grupo de concejales no adscritos, y que abandona el partido de Abascal por su "chiringuitos". Porque, afirma, "yo he sido "la más gilipollas" porque "he sido la única en renunciar a cobrar de las comisiones".

La portavoz de Vox en Bormujos deja el partido de Santiago Abascal

Vox es, sostiene, “un partido autoritario y que no me representa”. Y avisa de que no va a dejar su acta, “porque mi acta de concejal no pertenece a Vox, sino a los vecinos de la localidad, que me eligieron en su día y que hoy siguen confiando en mí”.

Carmen es también quien se hizo famosa hace unas semanas por anunciar que el próximo año se casa con su compañera, Luisa, una inmigrante venezolana. Carmen tiene cuatro hijos y es bisexual. Es un verso suelto para Vox. Y ahora, manifiesta que uno de los motivos por los que abandona el partido es porque éste incluso le llegó a supervisar las entrevistas que concedió tras anunciar que se casaba, y que desde Vox le impusieron “lo que tenía que decir” a los medios. "Me decían, tu di esto, esto y esto. Y si no lo decía, me amonestaban".

Incluso, afirma a EL ESPAÑOL a partir de hacerse público, "me han llegado a preguntar que dónde trabajaba mi pareja y si estaba aquí legalmente.Y eso es ya extralimitarse".

“En estos dos años” explica Carmen, “Vox ha pasado de defender unos valores a hacer todo lo contrario”, explica. Comenzando porque denunciaban el gasto en los asesores de los partidos políticos, "y ellos", finalmente, "no solo no han renunciado a ninguno", sino que "contrataron a uno en la Diputación y a mí me hicieron contratar a otro", cuyo sueldo corre a cargo al Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos.

La concejala lo pone de ejemplo porque Vox, denuncia, ha pasado de criticar los nombramientos "a dedo" a otros partidos políticos a beneficiarse de ellos. Santiago Abascal, sostiene, “ha pasado de decir una cosa a hacer todo lo contrario”. Sostiene Carmen que se ha convertido “en un partido como cualquier otro”, que nombra a dedo, “con autoritarismo y chiringuitos”.

Otra de las causas por las que ha decidido abandonar la formación es que el partido “tapó” su denuncia contra Miguel Ángel Pereda, el otro concejal de Vox en la localidad sevillana. Carmen Cariciolo explica que denunció a Vox que su compañero de grupo en la corporación municipal realizaba gastos "indebidos" que cargaba a la cuenta del grupo municipal. Cuando lo denunció, su compañero “pidió perdón", y Vox "le obligó a devolver el dinero, y nada más”.

También denuncia la obligatoriedad de tener que presentar de forma “autoritaria” mociones tipo, esto es, “genéricas”, que abordan asuntos alejados de la política del municipio, algo que, a su juicio, impide el trabajo de la formación local en las sesiones plenarias.

El vídeo que subió a sus redes sociales, y que ilustran estas líneas, ha acabado borrándolo "por las amenazas e insultos que he sufrido". No obstante, se siente orgullosa de haber salido del armario con respecto a Vox: "Me he quitado un gran peso de encima" saliendo del partido.

