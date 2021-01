Expertos prevén que la serie de terremotos continúe en Granada y la Junta pide tranquilidad

Los expertos del Instituto Andaluz de Geofísica creen que la serie sísmica que se reactivó a finales de enero en el entorno de Atarfe y Santa Fe, en Granada, podría continuar unos meses. Podría hacerlo con seísmos de magnitudes similares o inferiores a las registradas hasta ahora.

No obstante, aunque "es imposible predecir" y no se puede descartar que pueda venir uno más grande", los indicadores que manejan los especialistas hacen pensar que no ocurrirá, ha señalado a Europa Press Gerardo Alguacil, investigador en el Instituto Andaluz de Geofísica.

Ante esta situación, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ha trasladado este miércoles a Granada. Desde allí, ha pedido tranquilidad a los granadinos, que atiendan a los canales oficiales de emergencias y no a los bulos de las redes sociales.

La pasada noche se vivió en la provincia una situación complicada al registrarse seis terremotos, de magnitud oscilante entre 2,7 y 4,3 en la escala de Richter. El epicentro se situó en laslas localidades de Santa Fe, Atarfe y Cúllar Vega y ello provocó que cientos de vecinos salieran a la calle. También que hayan tenido que apuntalarse las almenas que coronan la Torre de las Gallinas de la Alhambra.

Seguimiento continuo

Bendodo ha visitado el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en la provincia granadina y el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos. Desde el mismo, ha asegurado que la Junta está realizando un seguimiento continuo de la evolución del enjambre sísmico, por si hiciera falta activar la fase de emergencia de su Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico.

Este plan se encuentra ahora mismo en preemergencia tras ser activado por parte del delegado provincial del Gobierno de la Junta, Pablo García, a las 23,30 horas del pasado martes.

Este nivel se caracteriza por el seguimiento instrumental y estudio del fenómeno además de por medidas de información a órganos, autoridades y población.

El miedo de los granadinos

"Entiendo el miedo y la incertidumbre general de los granadinos", ha reconocido Bendodo. No obstante, ha insistido en que Andalucía está preparada para gestionar estas contingencias. "Tenemos unos servicios de emergencias a la vanguardia del país que garantizan la seguridad e intervención en todo momento con unos protocolos específicos".

A su vez, ha subrayado el compromiso de la Junta de colaborar con todas las administraciones y la cercanía hacia todos los afectados en la evaluación de los daños por si fuera necesario cualquier tipo de actuación.

Los movimientos sísmicos registrados esta madrugada con una magnitud superior a 4 en la escala Richter y sus más de 30 réplicas de menor intensidad en el área de Santa Fe, Atarfe, Chauchina y Cúllar Vega han generado más de 500 llamadas al 112.

Incidencias en municipios

Entre los daños materiales que han provocado los seísmos producidos en estas últimas horas se ha procedido a la evacuación preventiva del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de las Nieves de Granada capital. A su vez, se han inspeccionado las grietas registradas en domicilios de la calle Ronda de Belén de Santa Fe y en la calle Tinar de Albolote.

Además, se ha recibido un aviso por la caída de cascotes a un patio en la calle Aretusa de Granada capital. Por su parte, los bomberos han actuado en la revisión de una fachada de la calle Mercurio de Maracena, donde, de manera preventiva, se ha evacuado a los vecinos.