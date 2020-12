Andalucía, primera región con Presupuesto para 2021, con el apoyo de Vox y el 'no' de PSOE y Adelante

Los aplausos han sido largos al culminar el pleno del Parlamento andaluz. La Cámara ha dado luz verde al tercer Presupuesto del Gobierno del PP y Cs en estos 21 meses de legislatura. Las cuentas ascienden a 40.188 millones de euros y han salido adelante con el apoyo de Vox y el 'no' del PSOE y de Adelante Andalucía. Se convierte así en la primera comunidad en aprobarlos.

Sus principales banderas son el blindaje de la Sanidad, la Educación y de los Servicios Sociales, la no subida de impuestos, la inversión de casi 4.000 millones y la creación de un fondo específico Covid de 450 millones de euros sin asignación. En concreto, al área sanitaria está previsto destinar 11.556 millones, un 6,6% más; a Educación 8.322 y a Dependencia, 1.609 millones.

El montante supone un 3,7% más que el anterior y no incluye los fondos Covid del Gobierno ni los de la UE. Se trata de un instrumento "para combatir los efectos negativos de la pandemia sobre la sociedad andaluza". Estas han sido las primeras palabras del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, tras su aprobación.

Al respecto, ha defendido que con "criterios de eficacia y eficiencia" con estas cuentas se reforzarán los servicios sanitarios, educativos y las políticas sociales. No obstante, ha dejado claro que es consciente de que Andalucía "necesita más".

A su juicio, son unos presupuestos "vivos y abiertos", que permitirán sentar las bases para la recuperación económica y colaborar con el Gobierno central en la consolidación de las cuentas públicas.

Finalmente, no ha contado con el consenso de todos los grupos. Tras meses de negociación, el PSOE y Adelante Andalucía se han enrocado en su postura inicial y han votado en contra. Consideran que no es el Presupuesto que "Andalucía necesita en estos momentos y quedan muy por debajo". No obstante, el consejero les ha agradecido su lealtad.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo; el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, tras la firma del acuerdo presupuestario. EFE

Bravo se ha mostrado especialmente agradecido con Vox. Es la tercera vez que la formación de Santiago Abascal apoya al Gobierno del PP y Cs a la hora de sacar adelante estas cuentas.

No obstante, esta vez la negociación ha sido más ardua al coincidir las fechas con el discurso que dio el líder del PP, Pablo Casado, contra Abascal en la votación de su moción de censura. Llegaron a anunciar una enmienda a la totalidad que retiraron en el último momento.

"Cuando se consigue tres veces puede llegar a parecer fácil, pero no lo es. Hay que ceder y establecer prioridades y lo hemos conseguido", ha destacado Bravo dirigiéndose a los 11 diputados de la formación verde. Su portavoz, Alejandro Hernández, ha subrayado que su impronta a esas cuentas ha sido el "sentido común" para evitar que se disparara el gasto público.