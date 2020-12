La Junta pide a Sánchez el 20% de las vacunas para Andalucía: "No vamos a permitir ni un regate"

El Gobierno andaluz insiste en que el reparto de las vacunas contra la Covid-19 tiene que realizarse en función de la población. De ahí que reclame el 20% del total de las dosis al vivir en esta comunidad el 20% de los españoles.

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha dejado claro que no debe imperar otro criterio a la hora de su reparto a partir del próximo sábado. Ese día está previsto que lleguen las primeras vacunas a España.

En este sentido, "la Junta no va a permitir ni un regate", ha precisado Bendodo. A su juicio, el Gobierno central ha perjudicado a Andalucía cada vez que ha podido en temas tan sensibles como los fondos Covid. No obstante, en este caso cree que "con el dinero se puede jugar pero con la salud de la gente, no".

El consejero ha asegurado que Andalucía está preparada para recibir las primeras vacunas, unas 195.000, para comenzar a suministrarla a los usuarios y trabajadores de las residencias de ancianos. Su extensión dependerá de las dosis que lleguen.

Si todo transcurre según lo previsto, la Agencia Europea de Medicamentos (AEM) se va a pronunciar este lunes sobre la vacuna Pfizer-BioNTech, el 26 llegarán a España y el 27 comenzará el reparto. Por tanto, tal y como anunció la pasada semana Bendodo, la vacuna podrá comenzar a suministrarse antes de final de año.

En el caso de Andalucía, estas vacunas llegarán a dos sedes centrales de Sevilla y Granada, donde permanecerán a 80 grados bajo cero. Desde ahí se distribuirán a los centros de vacunación: 49 de atención primera y 37 hospitales. En ellos serán administradas estas vacunas por 526 enfermeros específicamente formados para esta labor.

Dos semanas

Además, para suministrar las vacunas en las residencias de ancianos se dispondrán de 73 equipos móviles. El objetivo es vacunar en dos semanas a todo el personal y a los usuarios de las 1.107 centros existentes en Andalucía. En la actualidad, el 96% de ellos están libres de Covid.

Todas aquellas personas que se vacunen en la comunidad quedarán registrados en el Servicio Andaluz de Salud y podrán pedir un certificado para la utilización que crean oportuna, como acudir a un evento o a su puesto de trabajo. Este fin de semana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló que este carné sería obligatorio para asistir a grandes eventos.

Andalucía ha sumado este lunes 520 casos de Covid-19, menor cifra en los últimos doce días y 487 menos que la víspera, según datos de la Consejería de Salud y Familias. Se ha convertido en la comunidad con la tasa de incidencia más baja en la Península. No obstante, el número de fallecidos sigue siendo alto, 40 personas han perdido la vida a causa del coronavirus en la última jornada.

Los vuelos de Reino Unido

En cuanto a las conexiones con Reino Unido ante la propagación de la nueva cepa del coronavirus, Bendodo ha precisado que al Gobierno de Sánchez "le cuesta un mundo tomar decisiones. Siempre "echa balones fuera". Todo ello ante la situación de los aeropuertos de Andalucía, en concreto los de Málaga y Sevilla, que tienen programados este lunes 38 vuelos, tanto salidas como llegadas.

"Tampoco entendemos el refuerzo de los PCR en los aeropuertos cuando ya se supone que se le hace a todo el mundo", ha subrayado Bendodo.

Otra cuestión a la que se ha referido el consejero de la Presidencia ha sido al reparto de los 13.000 millones a las comunidades. Andalucía ha propuesto, mediante una carta al Ministerio de Hacienda, que se distribuya en tres tramos: 1.730 millones para compensar a las regiones peor financiadas, 9.000 para reforzar el estado del bienestar, y el resto se destinaría al ámbito sanitario.