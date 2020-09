Andalucía descarta las restricciones por zonas: "La transmisión está perfectamente controlada"

En Andalucía, por el momento, se descartan las restricciones por áreas sanitarias, como ya ocurre en Madrid. Así lo ha decidido la Junta. Una postura que mantendrá a no ser que Sanidad dicte lo contrario.

La portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, reconoce que no se esperaba esta segunda oleada tan pronto, pero asegura que "la transmisión está perfectamente controlada".

El pasado jueves, en su comparecencia en el Parlamento, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, tildó la situación en la Comunidad de "brotes complejos o de transmisión comunitaria esporádica". No obstante, la también responsable de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba insiste en que "está perfectamente controlada".

A pesar de que la última semana se han registrado las cifras más altas -1.403 casos por PCR este viernes- Inmacula Salcedo señala en conversación con EL ESPAÑOL que, aunque el contagio sigue siendo muy rápido, "se ataja en 24 horas".

De hecho, la aparición de un mayor número de positivos leves o asintomáticos lo achaca a la realización de un intenso estudio de contactos. "Cuando se buscan personas que pueden ser positivas, lógicamente se encuentran". Ahí está la clave, en encontrarlas, aislarlas y cortar cuanto antes la cadena de transmisión.

Además, asegura que hay menos virus circulante porque el equipo de rastreadores -más de 8.000 enfermeros más unos 60 efectivos de la UME- "lo ataja bien y rápido". Aquí no se descansa, ni mañana, ni tarde ni de noche, remarca la portavoz.

Pone como ejemplo el caso de la provincia de Málaga, que registró un mayor aumento de casos a principios de septiembre. Se achacó a la alta tasa turística registrada en verano. Esta facultativa insiste en que la situación "nunca ha estado descontrolada. Siempre hemos llegado al caso índice (caso cero)". Ahora esas cifras han bajado y es Sevilla la que está registrando un mayor aumento.

Una enfermera realiza una prueba PCR a un posible caso de Covid-19. EFE

Los más afectados

El municipio más afectado es Casariche, en Sevilla. En esta localidad la Junta de Andalucía comenzó el pasado jueves el cribado con test rápidos de antígenos sobre 300 vecinos con el fin de esclarecer las circunstancias de este pueblo de unos 5.000 habitantes.

En total hay 259 positivos con una tasa de contagio por cada 100.000 habitantes que ya alcanza los 4.288,86. Su alcalde, el socialista Basilio Carrión, ha instado a los vecinos al autoconfinamiento y ha reclamado a la Junta de Andalucía la suspensión temporal de la actividad docente presencial en la localidad, más personal para el centro de salud y la dotación de test rápidos PCR.

Desde el Gobierno andaluz insisten en que, aunque la incidencia es alta y el ritmo de expansión es preocupante, "se tienen localizados y se conoce la procedencia de los casos".

Otro municipio en el que los contagios se habrían disparado es Lucena (Córdoba). La Junta también ha comenzado el cribado masivo en este municipio sobre 1.900 vecinos. Su población supera los 48.000 y presenta una incidencia acumulada de 851 contagios.

Los rastreos

A juicio de Salcedo, los rastreadores están haciendo "un gran trabajo". Ellos definen los contactos estrechos de la persona que ha dado positivo y si no puede facilitarlo "se busca debajo de las piedras", asegura la portavoz del grupo asesor. Posteriormente se les aísla, se les hace la PCR y se realiza un seguimiento.

En cuanto a la satuación de la Atención Primaria, afirma que Salud está reforzando los servicios. "El problema es que la mayoría de la población acude en primer lugar a los centros ambulatorios y a veces se saturan, las llamadas son muy intensas y a muchas personas".

Al respecto, la Junta de Andalucía ha planteado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de contratar médicos extracomunitarios ante la escasez de profesionales que existe en la Comunidad y en el resto de España. "Las bolsas se han quedado a cero", remarcó el presidente, Juanma Moreno, durante la sesión plenaria en el Parlamento.

Los ingresos

Lo que sí mira Inmaculada Salcedo con mucha preocupación es el aumento de las hospitalizaciones. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud, 1.017 personas se encuentran ingresados en los hospitales andaluces por la Covid-19, 134 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 433 han necesitado ingreso en los últimos siete días.

"No estamos como en marzo -el pico se alcanzó con 2.708 pacientes-, ni pensamos que lo vayamos a estar", asegura Salcedo. Reconoce que la curva de ingresos es alta pero no con saturación. El Gobierno andaluz ya está trabajando en un plan de contigencia por si se llegara a los 4.500 pacientes con coronavirus.

Salcedo también se pronuncia sobre la vuelta a las aulas. "Le teníamos mucho respeto y estamos muy sorprendidos". Alaba el comportamiento de los niños para prevenir la Covid: "Se portan mejor que los adultos". A su juicio, están adquiriendo unas costumbres que ayudarán a prevenir la gripe y otras enfermedades.

Un trabajadora, desinfectando el aula de una colegio.

Según la Consejería de Salud, tras 24 días desde el inicio del curso escolar en centros públicos, concertados y privados, el 93,39% está libre de coronavirus. Se han producido diez cierres totales (de 7.099 centros, un 0,14%), y se han calusurado 459 aulas (de 78.024 aulas, un 0,58%).

¿Se imaginaba una pandemia así? "Nunca. Ha sido un cambio de paradigma. En la facultad de Medicina esto se estudiaba de forma muy teórica. Cuando hablábamos de la gripe de 1918 se lo explicábamos a los residentes como curiosidad en los libros en blanco y negro y ahora mira".

No obstante, tras más de seis meses de convivencia con la pandemia, esta experta en Salud Pública asegura que aún no hay evidencia de muchas cosas. "Es un virus muy contagioso y muy desconocido y lo que hoy por hoy funciona es la distancia social y las mascarillas".

Sobre la vacuna, Salcedo tiene muchas expectativas puestas. "Sería un paso importante pero una cuestión de este tipo requiere tiempo y ensayos clínicos porque la inmunidad puede no ser verdadera".

-¿Ve en el horizonte un nuevo confinamiento?

Se hace el silencio al otro lado de la línea telefónica: "No podemos condenar a las familias". No obstante, a los dos segundos se muestra muy contundente: "Si hace falta confinar de nuevo a la población se hará, pero esperamos no llegar a esa situación".

En este punto de la entrevista, vuelve a insistir: "El trabajo de todos los médicos del mundo, la construcción de 20.000 hospitales y de otros tantos respiradores puede ser en vano si los ciudadanos no usan las mascarillas y no realizan un continuo lavado de manos".

Por último, la experta en Salud Pública incide en otra cuestión: "Hay que tener mucha precaución con los familiares no convivientes, sobre todo si vienen de fuera. Es duro pero nada de abrazos ni besos, ni de quitarnos las mascarillas". Según asegura, "todo el trabajo se puede ir por la borda".

A su juicio, "son medidas fáciles y baratas, a las que tiene acceso todo el mundo. Es cuestión de mentalizarnos y de disciplina". En este aspecto, incide en que hay que insistir más a la población porque hay veces que se baja la guardia.