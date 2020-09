Julián, el empresario que subió las ventas un 80% de jamones 'anti Sánchez' y acaba en el juzgado

La crisis agudiza el ingenio. Julián García Camacho, un empresario de productos ibéricos de la tierra de jamones por antonomasia, Jabugo (Huelva), no quería arruinarse de nuevo por la Covid-19. Ya le ocurrió en la crisis de 2008 y lo pasó verdaderamente mal.

En conversación con EL ESPAÑOL, el empresario asegura que cuando se decretó el estado de alarma, se suspendieron las bodas, las ferias, los eventos y cerraron los restaurantes, vio que los números iban a ir mal para su negocio. Fue entonces cuando se le ocurrió crear los jamones 'anti Pedro Sánchez'.

Económicamente no le ha ido mal porque ha visto cómo sus ventas han aumentado un 80% pero el caso está en los juzgados de Aracena al enfrentarse el empresario con el alcalde de la localidad, el socialista Gilberto Domínguez. Se han denunciado mutuamente.

Estos jamones no es que sean de un cerdo especial sino que los carteles en los que se publicita en la puerta de su negocio llevan la imagen de Pedro Sánchez. Pero no es una foto normal, sino caricaturizada. Aparece el presidente con una nariz de Pinocho y bajo la leyenda 'Jamones anti Pedro Sánchez'. Julián, que regenta esta empresa familiar, insiste que él "se siente engañado" por el dirigente nacional, de ahí la larga nariz.

La autorización

La colocación del caballete fue autorizado por el Ayuntamiento el pasado 7 de julio. Se hizo con un documento en el que se especificaba que la cartelera del establecimiento debía "promocionar única y exclusivamente los productos que haya en su comercio de un modo meramente informativo, sin alusiones a otros establecimientos". Tampoco podía poner "mensajes vejatorios ni despectivos de ningún tipo", según publicó el Diario de Sevilla.

Sin embargo, cuando desde el Consistorio se percataron de la publicidad, se inició un expediente sancionador contra el empresario por una infracción de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de mobiliario. En el mismo se propone una sanción de 750 euros por una infracción tipificada como leve, acordando como medida provisional la retirada de dicha publicidad.

El empresario de Jabugo Julián García. Cedida

Pero Julián no quiso quitarlo al considerar que tenía la licencia en regla. El empresario alegó que los hechos denunciados no se encuentran tipificados en ninguna ordenanza y se remitía a la autorización para colocar dicho caballete. "Aparte de anunciar mis productos, expreso mi libertad de pensamiento con lo cual no ofendo el honor de nadie de la localidad".

Retiró el cartel

El Ayuntamiento lo quitó el pasado 11 de agosto y Julián lo considera como un robo. Por ello, registró un escrito en el Consistorio en el que reprocha al alcalde su "actitud dictatorial" y le advierte de que en su fachada pondría una pancarta con la imagen del propio alcalde y que le denunciaría por presunta prevaricación.

Ante la retirada de la publicidad, el empresario cumplió sus amenazas. Interpuso una denuncia en los juzgados contra el alcalde, contra la secretaria del Ayuntamiento y contra el agente de la Policía que procedió a su retirada. Hizo lo mismo con la pancarta.

En la misma, que continúa puesta hasta que no se lo ordene un juez, puede leerse: "Alcalde socialista de Jabugo, Gilberto Domínguez Sánchez. Militante de la mayor banda de ladrones y embusteros de España, llamada PSOE".

La pancarta añadía, como "grandes proyectos conseguidos" por el primer edil el de haber colocado "a sus allegados en las grandes fábricas traídas a Jabugo, las cuales utilizarán el nombre para usarlo de reclamo en las grandes superficies, arruinando así a muchos pequeños industriales artesanos"; cobrar un sueldo "de 45.000 euros o más" o "hacer de este pueblo la aldea más grande de la sierra".

Pancarta del alcalde de Jabugo colocada por un empresario de la localidad. Cedida

La lona continuaba diciendo que el alcalde había realizado la "gran gesta" de "robarle" el cartel publicitario "como buen cacique antidemocrático, coartando cualquier derecho a la libertad de expresión porque no era de su agrado". "¡Pueblo de Jabugo, despertad y no se creáis las falsedades de este individuo!", concluía la citada pancarta.

En la denuncia el empresario alega que puede llegar a entender que al ser del PSOE "le pueda molestar un cartel en el que aparezca el líder de su partido de una manera pintoresca. Pero hoy en día existe libertad de expresión en nuestro país y no se pueden utilizar las instituciones municipales para prohibir y censurar un cartel publicitario que precisamente es un reclamo comercial".

A su juicio, el caballete "cumple con todos los requisitos recogidos en las ordenanzas municipales y no se pueden tomar decisiones arbitrarias por el mero hecho de no ser del gusto del alcalde".

Cruce de denuncias

Ante la colocación de esta pancarta, el alcalde presentó una denuncia por estos hechos, según ha informado el propio regidor a EL ESPAÑOL, por un delito contra el honor. Considera que este hombre ha incumplido al colocar la imagen caricaturizada del presidente y entiende que su retirada, como el de cualquier cartel que incumple, "es un tema cotidiano que pasa en toda España". Pone como ejemplo cuando una grúa retira un coche mal estacionado. "Es lo mismo".

Tras esta denuncia, el comercial serrano ha sido citado a declarar el próximo 9 de septiembre en los juzgados de Aracena. Ante la Guardia Civil se negó a prestar declaración pero asegura una cuestión: "Puedo probar todas las afirmaciones del cartel y lo voy a hacer".

La historia puede tener recorrido judicial ante este cruce de denuncias. Lo que sí tiene claro Julián es que los de la izquierda no le habrán comprado nada pero "los de derecha sí".