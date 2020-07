Andalucía mantiene el nivel 2 de emergencia con 15 brotes de Covid y descarta confinamientos

La Junta de Andalucía descarta, por el momento, decretar algún confinamiento selectivo, como ha ocurrido en otras comunidades como Galicia y Cataluña. No obstante, seguirá con el nivel 2 de emergencia y no flexibilizará la normativa establecida tras el fin del estado de alarma para la lucha contra el Covid-19.

En total, se encuentran activos en la actualidad 15 brotes con 254 casos. Nueve de ellos en la provincia de Granada, dos en Almería, dos en Málaga, uno en Huelva y otro en Cádiz.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha anunciado dos nuevos brotes declarados -en Adra (Almería) y Belicena (Granada)- y ha destacado el control exhaustivo que está realizando el sistema público de salud.

El más preocupante es el de la localidad de Belicena donde se investigan seis casos originados en un velatorio "multitudinario", al que acudieron varias personas de distintas poblaciones.

El Ayuntamiento de Vegas del Genil, al que pertenece Belicena, ha informado en un comunicado de que han sido concretamente los familiares directos de una joven fallecida el pasado 3 de julio los que han dado positivo en Covid-19. Su velatorio y entierro tuvieron lugar los días 4 y 5 de julio.

Siete bajo control

De los 15 brotes activos siete están bajo control y ocho en investigación, si bien sólo el 1% de los casos positivos confirmados por PCR ha requerido ingreso hospitalario. A día de hoy, los hospitales andaluces cuentan con 50 pacientes ingresados por coronavirus, de los que diez están en unidades de Cuidados Intensivos. Es la cifra más alta desde principios de junio.

No obstante, Bendodo ha señalado que el balance de estas cuatro semanas desde que se autorizó la movilidad entre provincias andaluzas "es positivo". De hecho, el número de PCR positivos por cada 100.000 habitantes no llega al 4 por ciento, pero "la responsabilidad nos obliga a seguir siendo prudentes".

Por su parte, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha precisado que las medidas establecidas seguirán de la misma forma hasta finales de julio, cuando habrá una nueva evaluación de la evolución de la pandemia. La primera fecha para evaluar estas medidas se cumple este miércoles y, por el momento, el Gobierno andaluz no va a endurecer ni a flexibilizar.

En el momento en el que se produzca algún pico de positivos asegura que no les va a "temblar el pulso" para decretar, si fuera necesario, algún confinamiento selectivo. No obstante, hoy día lo descartan. El consejero ha comparado la situación de la comarca gallega de A Mariña que ha sido confinada con la situación del distrito Metropolitano de Granada, donde se concentran 42 casos, seis más el último día y con una población de 534.929 personas. Ha dicho que no tiene nada que ver y, por el momento, no se va a confinar a nadie.

Precisamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de vigilancia de las aguas residuales de la zona para analizarlas y detectar la posible aparición del virus, lo que ya se está haciendo en Córdoba y Sevilla y que se prevé extender a todas las capitales andaluzas.

Cierre de playas

Por su parte, Elías Bendodo también ha llamado a la prudencia para evitar los contagios y las aglomeraciones en las playas. En concreto, este fin de semana se han cerrado 55 en la comunidad por completar el aforo.

De ahí que haya pedido máxima colaboración a los ayuntamientos y a la Policía Local, que aunque están "haciendo un gran trabajo", tienen que extremar la vigilancia en estas fechas para garantizar el cumplimiento de las normas. Ellos tienen la potestad sancionadora.

"Queremos ser prudentes", ha incidido Bendodo, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad" al conjunto de la comunidad autónoma y a quienes llegan a ella a hacer turismo. "El sistema andaluz de salud está preparado", ha remarcado, para realizar el rastreo diario de casos.

Por otro lado, el consejero ha desvelado que este martes hay una negociación dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad, donde los sindicatos están reunidos junto a la Administración autonómica, intentando buscar las dignas mejoras para los 137.000 trabajadores del sistema sanitario público andaluz.

Se pondrán encima de la mesa coyunturales y estructurales, enfocadas a la equiparación salarial, para evitar "la fuga de batas blancas". En esta línea, ha defendido "la voluntad política" del Gobierno de Juanma Moreno por la mejora de la sanidad pública. Se verá reflejado, ha asegurado, en los Presupuestos de la Junta de 2021 con "un subida importante".

Críticas del PSOE

Por último, el consejero de la Presidencia se ha pronunciado sobre las críticas de "improvisación y desgobierno" de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, hacia la gestión del Gobierno de la pandemia. Al respecto, Elías Bendodo ha subrayado que "el PSOE ha sido un partido de gobierno en Andalucía durante 36 años pero ahora es una corriente más dentro del caos de la izquierda. Y eso se debe a su gestión".

Bendodo ha ironizado con que le alegra escuchar que Susana Díaz ha hablado por que "lleva un tiempecito tumbada a la bartola sin dar un palo al agua, y por lo menos ya ha dicho algo". A la líder de los socialistas le ha afeado que primero demostrara sus "dotes de viróloga" al afirmar que "el coronavirus había llegado con menos virulencia a Andalucía", y que ahora diga que "hay más brotes por culpa del Gobierno".

"Al socialismo le cuesta reconocer lo que reconoce el resto de España: en Andalucía se están haciendo las cosas bien", ha señalado Bendodo. El consejero ha concluido diciendo que además, al contrario de la gestión del Ejecutivo central, el Gobierno del cambio en Andalucía "va a seguir bajando impuestos porque es lo que funciona".