PSOE-A critica el nuevo escudo de Juanma Moreno: el mismo que Díaz entregaba en las Medallas

El atril en el que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hizo su última comparecencia pública este domingo ante los andaluces presentaba una novedad. Se trata de un nuevo sello, un emblema creado para diferenciar a la Presidencia y que Moreno lleva luciendo en su solapa en forma de pin desde el pasado 20 de febrero. Pero en esa jornada llamó más la atención.

Se trata de un emblema, creado con motivo del 40 aniversario del referéndum del Estatuto de Autonomía, enmarcado por unas hojas de laurel y rematado por una corona que incluye dentro a Hércules con las dos columnas y los dos leones y el arco, elementos que sí recoge el escudo oficial en la bandera de Andalucía. Pero la polémica no se ha hecho esperar.

El PSOE y Adelante Andalucía consideran "una frivolidad" que la Junta se dedique a hacer escudos en estos momentos de crisis sanitaria por el Covid-19, por lo que ha pedido que, de ser así, lo retiren "cuanto antes y cumplan el Estatuto de Autonomía". Sin embargo, el presidente lo lleva luciendo desde el pasado 20 de febrero y recoge los mismos símbolos que el que la Junta, cuando gobernaba la expresidenta socialista, Susana Díaz, entregaba en forma de medallas en las Medallas de Andalucía.

No hay cambios

Por ello, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, le ha pedido a la actual secretaria general del PSOE andaluz que haga memoria y acuda a la hemeroteca porque "no se ha cambiado nada" en el escudo respecto al que ya había en los últimos cuatro años del Gobierno socialista.

Según han informado fuentes del Gobierno andaluz a EL ESPAÑOL, este nuevo sello aúna el escudo de Andalucía y el emblema de las citadas medallas. No entienden la polémica.

Además, han insistido en que este sello se ha creado por el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y se diseñó mucho antes de que comenzara la crisis sanitaria actual. “No tiene ninguna vinculación normativa. El escudo y la bandera del Estatuto no se tocan”.

Cabe recordar que hace unos meses la Junta de Andalucía sí cambió la imagen corporativa pero Marín ha insistido en su comparecencia que "no se ha cambiado ninguna medalla ni se ha puesto ninguna corona nueva ni nada parecido" en el escudo.

En esa línea, ha comentado que "a lo mejor a algunos miembros del PSOE les falla la memoria, pero en la hemeroteca seguro que encuentran fotos de Susana Díaz entregando las Medallas de Andalucía a muchísimos galardonados con ese mismo sello o escudo.

Por ello, ha subrayado que estas críticas del PSOE-A y Adelante "obedecen una vez más a una situación que en este Gobierno --de PP-A y Ciudadanos-- ya estamos acostumbrados a presenciar".

“Cuando no tienen nada que aportar, ninguna propuesta que hacer, y no son capaces de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que trate bien a Andalucía, dichas formaciones "recurren a lo fácil, a la burla, y creo que no está el tiempo para burlarse de nadie".

Queja al Defensor

Sin embargo este nuevo sello para diferenciar al presidente le ha valido una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por parte de la Plataforma Ciudadana 'Andalucía Viva', a través de su portavoz, el escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Manuel Rodríguez. El motivo, el uso del escudo de Andalucía por Moreno pero "alterado de forma unilateral e ilegal".

En la citada queja, a la que ha accedido Europa Press, el portavoz de la citada plataforma ciudadana solicita al Defensor que se pidan explicaciones al presidente andaluz y se retire de inmediato el uso de este escudo con laureles y corona, porque supone “una alteración unilateral e ilegal del símbolo histórico regulado y protegido legalmente, así como una ofensa al pueblo andaluz y a nuestra memoria".

Sin embargo desde la Junta insisten en que el escudo como tal no se ha tocado y que el nuevo sello aúna el escudo tradicional con el emblema de las Medallas de Andalucía.