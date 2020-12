Casado tacha de "intolerable" el chat de militares y pide que se "depuren" las culpas

Pablo Casado considera que es "absolutamente lamentable e intolerable" el chat de WhastApp de militares retirados que hablan de "fusilar a 26 millones de hijos de puta" y que se han alertado al Rey por carta de que el Gobierno atenta contra la "patria" y la "unidad nacional".

En un acto público en Girona, el presidente del Partido Popular ha agradecido que el caso esté ya en manos de la Fiscalía y pide que "se depuren las responsabilidades oportunas".

El líder de la oposición ha vuelto a respaldar públicamente al rey Felipe VI y ha destacado la "imparcialidad escrupulosa" que le otorga la Constitución como jefe del Estado: "El compromiso de la Casa Real con la democracia ha sido absolutamente irreprochable", añadió.

Además, Casado quiso subrayar el compromiso inquebrantable de las Fuerzas Armadas con la función que le otorga la Constitución en la defensa de las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos: "Estoy convencido de que ese chat entra dentro de errores personales que habrá que investigar".

Una vez hecha su crítica, Casado apuntó hacia aquellos partidos políticos que están muy ofendidos con estas afirmaciones pero "cuando se alientan otro tipo de delitos no los condenan". Y les pide que no apliquen una doble vara de medir: "Nosotros no discriminamos. Pido al resto que hagan lo mismo".

Los PGE

A dos días del 42 aniversario de la Constitución, el líder del PP quiso reivindicar la concordia que llegó a España de la mano de la Carta Magna. "Lo reivindico desde Cataluña, donde desde hace demasiados años la política ha dividido a familia, amigos, compañeros... Creo que es el momento de ocuparnos de lo importante: el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda".

Casado aprovechó también para arremeter duramente contra los Presupuestos Generales del Estado que el Congreso de los Diputados aprobó este jueves. "Me temo que ha empezado un nuevo erial como el que nos dejaron en los años noventa y en el 2011: el erial del paro, del déficit, de la deuda pública y de la depresión económica", vaticinó.