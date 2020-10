Casado ofrece sus votos a Sánchez para que el estado de alarma dure dos meses y acabe antes de Navidad

Pablo Casado ha ofrecido el voto de los 89 diputados de su grupo parlamentario para a favor de que el estado de alarma dure dos meses y se levante antes de Navidad. En una intervención en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, el presidente del Partido Popular ha destacado que es importante no abusar de este estado de excepcionalidad y propone "limitar su plazo de aplicación" para que no supere, "en ningún caso, las ocho semanas". El Gobierno pretendía prorrogarlo hasta el 9 de mayo.

El líder de la oposición asegura que es necesario "salvar la campaña de Navidad", al mismo tiempo que considera oportuno "limitar la movilidad durante los tres puentes que vienen": el del 1 de noviembre, los días festivos del puente de la Constitución y el 9 de noviembre, día inhábil en la Comunidad de Madrid.

Las métricas que manejan las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular permite al presidente del partido mantener la mano tendida al Gobierno única y exclusivamente para mantener el estado de alarma vigente hasta la víspera de Navidad. "En ocho semanas la curva de contagios se puede estabilizar", añadió.

Modificar la ley de 1986 para poder confinar quirúrgicamente por zonas es, para el Partido Popular, fundamental para no volver a utilizar el estado de alarma que es, a su juicio, "la constatación de un gran fracaso". Casado reprochó de nuevo al presidente del Gobierno que el 5 de julio anunciara que "hemos derrotado al virus" y delegara toda la responsabilidad en las comunidades autónomas.

Además, subrayó que la responsabilidad en materia de pandemias en la legislación en vigor en España es competencia del Gobierno nacional: "No resulta muy adecuado que las autoridades competentes sean las comunidades autónomas. Cogobernanza no es parapetarse detrás de las 17 autonomías para que haya 17 mandos sanitarios y 17 respuestas distintas a un virus que no entiende de fronteras administrativas", subrayó.

Control

Sustituir el control parlamentario por un estado de alarma que dure hasta mayo tampoco es del agrado del Partido Popular. "No se puede sustituir el control parlamentario por la comparecencia semanal de un ministro en una comisión. No se puede votar ninguna propuesta del resto de grupos para aceptar esa limitación de derechos fundamentales", añadió.

Sin control jurisdiccional, Casado considera que se puede ir contra la propia Constitución "al agredir la separación de poderes, al decir que no habrá control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales que plantea este real decreto". El líder de la oposición advierte, además, que esta propuesta gubernamental "contraviene" las recomendaciones de la Comisión Europea.