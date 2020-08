Dirigentes del PP piden un gesto a Sánchez para sentarse a negociar los Presupuestos

Noticias relacionadas Cien días sin recibir una llamada del presidente: Casado se queja de la nula comunicación con Sánchez

La dirección nacional del Partido Popular todavía no ha marcado una directriz clara sobre qué postura debe tomar el partido ante la inminente negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, aunque fuentes de la dirección nacional mantienen que, a día de hoy, jamás apoyarían unas cuentas "con Podemos" y tras la gestión "ruinosa de la crisis" de Sánchez.

Conforme el verano avanza, cada vez son más los dirigentes conservadores que se suman a la tesis que puso encima de la mesa el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo: hay que alcanzar un "gran acuerdo de Estado" entre PSOE y PP para aprobar las futuras cuentas públicas para 2021.

La consigna que salta de boca en boca en todos los niveles del partido es que hay que proyectar al Partido Popular como un partido de Estado, con experiencia de gestión que ha sacado a España de las peores crisis y mostrarla como una formación que pone el interés general por encima del partidista. El objetivo final sería forzar a Sánchez a elegir entre Podemos o ellos.

Al menos una decena de dirigentes del más alto nivel de todos los territorios consultados por este periódico coinciden en esta idea y también en otra: después de más de cien días sin ninguna comunicación, es Pedro Sánchez el que debe dar el primer paso y "tener un gesto de acercamiento a Casado".

"Todo lo que esté en su mano"

El presidente de Murcia y líder del partido regional, Fernando López Miras, se muestra convencido de que "el PP hará todo lo que esté en su mano para alcanzar ese gran acuerdo necesario para sacar adelante unos nuevos presupuestos que den respuesta a la situación actual del país". Pide, sin embargo, que el Gobierno comparta con el PP "los detalles" del proyecto que debe aprobar el Parlamento.

"Sánchez tiene que sentarse con Casado y explicarle cuál es su proyecto para España: si quiere freír a impuestos a los ciudadanos, si va a recortar pensiones o si, por el contrario, quiere aplicar políticas liberales que favorezcan las inversiones y la creación de puestos de trabajo", desvela a EL ESPAÑOL.

En una entrevista con este diario días antes de su último triunfo histórico, Alberto Núñez Feijóo reconoció que Casado debe sentarse a hablar con el presidente del Gobierno para hablar de Presupuestos "siempre que Sánchez le llame". En la misma línea se muestran fuentes de la dirección regional del PP en Castilla y León, que matizan que, si el PP no puede aprobar las cuentas públicas, al menos debe "facilitar que se tramiten".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, también es partidario de avanzar por el camino de los grandes acuerdos, pero asegura a este diario que no se cree que el PSOE "tenga la visión de estado que se necesita... no soy optimista, porque depende de sus socios podemitas e independentistas para seguir en Moncloa".

Detalles

El diputado Diego Gago, presidente de Nuevas Generaciones del PP, hace dos reflexiones. Por un lado, es partidario de que el apoyo a los PGE sea fruto de una negociación previa, de un entendimiento entre ambas partes. "El partido de Gobierno debe tener la capacidad y la generosidad de incluir en su proyecto demandas que ponga encima de la mesa el principal partido de la oposición".

La influencia de Podemos sobre Pedro Sánchez es otra piedra en el camino de un acercamiento entre PP y PSOE. "A día de hoy veo lejos que el PSOE, influenciado por Podemos, sea capaz de salvaguardar las líneas rojas del PP, indispensables para apoyar los PGE". Además, el diputado gallego reclama más comunicación por parte del Gobierno hacia el partido de la oposición. "Durante semanas no ha informado de nada a Casado, pero no tengo ninguna esperanza en que se puedan alcanzar unos presupuestos conjuntos porque no veo a este gobierno entendiendo que es más importante el apoyo del principal partido de la oposición que su socio de Gobierno", concluye.