Feijóo: "Me consta que hay socialistas perplejos por el trapicheo. ¿Algún español debe algo a Bildu?"

"Me da mucha pena porque la política española atraviesa su peor momento de nuestra democracia. Sin duda. Los españoles no se merecen esto". Esta ha sido la respuesta del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, preguntado por el pacto del PSOE con EH Bildu en el Congreso de los Diputados para la derogación de la reforma laboral, que ha derivado en la mayor crisis del Gobierno desde que echó a andar la coalición.

"No es una crítica -ha dicho este viernes en la Cadena SER-, es una crónica. La mayoría en el PSOE están perplejos por este tipo de trapicheos políticos. Me consta de gente que no acepta estos planteamientos. El Congreso no es un circo con varias pistas donde puedes negociar algo en una y decir otra cosa en otra".

Feijóo, que se juega la reelección el 12 de julio, se ha preguntado "qué le debemos los españoles a Bildu". "¿Hay algún español que le deba algo a Bildu", ha insistido. "Ver esto en plena crisis económica y social es un mensaje a las instituciones y a las entidades que nos tienen que dar dinero, un mensaje al diálogo social con patronal y sindicatos".

El PP, "razonable"

Para el presidente autonómico, "lo más sorprendente es que no haya ningún responsable de este disparate político". A su parecer, este último episodio pone nuevamente de relieve que "este Gobierno no es homologable en la Unión Europea, apoyado en partidos contrarios a los ejes fundamentales de nuestra democracia".

Sobre su partido, el PP, cree que tiene "una posición muy razonable" estas semanas y que es "la alternativa" a la coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Su región, Galicia, "está en un buen momento epidemiológico", ha resaltado también, por lo que confía en el pase a la fase 2 este lunes.