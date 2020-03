La Comunidad de Madrid niega que los alumnos tengan que recuperar las clases en julio

La Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre de todos los centros educativos a partir de este miércoles 11 de marzo y durante al menos 15 días para evitar la expansión del coronavirus. La medida afecta a todas las etapas educativas, desde Infantil hasta la universidad y la formación profesional.

Tras esto, son muchos los padres que en las últimas horas han recibido varios mensajes a través de WhatsApp con un falso membrete de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid -que desde el pasado verano no existe y se denomina Consejería de Sanidad- en el que se afirma que los alumnos recuperarán las clases perdidas estos 15 días entre el 1 y el 20 de julio o todos los sábados a partir del 1 de abril para cumplir con el calendario escolar.

Mensaje que está circulando por WhatsApp.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, que niega esta información. "El contenido de ese texto no ha salido de la Comunidad de Madrid", explican a este diario poniendo especial énfasis en informarse a través de fuentes que puedan ser contrastables. "Los WhatsApp y las redes sociales no son la manera de informarse", advierten.

Por el momento, la Consejería de Educación e Investigación no ha abordado la cuestión de cómo ni cuándo se recuperarán estas clases, ya que el periodo de 15 días naturales es provisional y puede ampliarse.

Solo abrirán los centros de educación especial

Este lunes, la Comunidad de Madrid decidió cerrar durante los próximos 15 días todos los centros escolares y universidades ante el rápido crecimiento de positivos en la región. Así, se une al Gobierno Vasco, que suspendió ayer toda la actividad educativa en Vitoria durante dos semanas.

El cierre en Madrid y en la ciudad vasca incluye a centros docentes de todo tipo, tanto públicos como privados y de todas las etapas. En el caso de la Comunidad madrileña, los centros de educación especial permanecerán abiertos para ofrecer asistencia sanitaria.

Viajes, cirugías...

La Comunidad de Madrid también ha pedido que se eviten los viajes "no imprescindibles", con "recomendación expresa" para los mayores o aquellas personas con patologías previas o enfermedad crónica. A estos les ha pedido que no salgan de casa menos en situaciones de "estricta necesidad" y que eviten espacios concurridos donde "no se pueda mantener" el espacio de seguridad interpersonal.

"Pueden ser suspendidas o atrasadas las siguientes actividades: las cirugías, las quirúrgicas programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados", confirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el repunte de casos del coronavirus.