Ábalos ataca los pactos de PP y Cs: Arrimadas "está cerrando acuerdos y aún no ha sido elegida"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha destacado este sábado la "audacia" del Gobierno a la hora de "encarar el problema de cohesión territorial" del país con "diálogo y no negándolo" como, a su juicio, quiere la derecha. Y ha cuestionado los pactos que están tratando de llevar a cabo PP y Cs en Galicia y País Vasco.

En un acto en San Juan del Puerto (Huelva), junto al secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, el dirigente socialista ha sostenido que "la derecha no está para pensar que le va a ir bien", por lo que actúa "acomplejada" por la ultraderecha, mientras que Cs que, "decían que venían a regenerar", y "no he visto mayor disolución en tan poco tiempo", tiene a su líder nacional, Inés Arrimadas, que, pese a no ser haberse celebrado aún el congreso, ya "está cerrando acuerdos" sin haber sido elegida.

Respecto a Galicia, le ha reprochado a Cs "las ínfulas" de la formación naranja con "la masa crítica que tiene", lo cual le parece "tremendo", así como se ha referido a lo "grave" que es el caso de Andrés Betancor, del que este jueves se ha conocido que fue vocal de la Junta Electoral Central (JEC) al mismo tiempo que cobraba como asesor de la formación naranja.

"Y después dicen que los ilegítimos somos nosotros", ha ironizado, añadiendo que la formación naranja está en "fase de liquidación" y Arrimadas es "una liquidadora concursal de algo que acabó en quiebra" y por tanto, considera que muchos terminarán en las filas del PP.

Se ha mostrado convencido de que "la marca PP en Galicia no debe vender mucho cuando Alberto Núñez Feijoó está tratando de que no se le confunda con el Partido Popular", así como en el País Vasco "han acabado con un moderado" (en relación a Alfonso Alonso) lo que evidencia que "en el PP es más fácil dimitir por moderado que por corrupto".

Respecto a Cataluña, ha criticado que Cs "no se sepa administrar los éxitos" y el PP diga que "no quieren ir con ellos porque son tóxicos", evidenciando que para el presidente del PP, Pablo Casado, "la política es aritmética cuando la política es empatía, capacidad de generar confianza y de construir algo que valga la pena y se sustente en valores y no en la crispación".

"Hay mucha debilidad en la derecha"

El también ministro de Fomento ha reprochado a la derecha que hable de libertad cuando quiere "imponerse al resto" y para poder ejercer la libertad "hay que reconocer la diversidad".

"Por ello, cuando dicen 'alianza de la libertad' es como si en este país no supiéramos lo que es la ausencia de libertades", ha continuado Ábalos, que ha insistido en la importancia de "no tolerar ningún deslizamiento" que nos pueda llevar a "épocas terribles".

Asimismo, ha indicado que "tras ese tremendismo y crispación" de la derecha se evidencia "mucha debilidad", toda vez que ha apelado a "la pasión" para actuar y afrontar los retos y desafíos del futuro "frente a los que no quieren que cambie nada".

"La pasión se transforma en audacia a la hora de la acción y es lo que estamos intentando hacer", ha proseguido Ábalos, que ha enumerado algunas de las acciones emprendidas por el Gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional, o las medidas para el campo cuando "hace bien poco parecía que hablar de intervenir en precios era un tabú porque no se podía intervenir y mira por dónde, se puede hacer", ha destacado.