Moncloa se pasa a Telegram: Sánchez regatea también a los periodistas abandonando WhatsApp

A Pedro Sánchez le ha convencido la forma en que Podemos utilizaba las aplicaciones de mensajería instantánea para relacionarse con la prensa. Tras sellar el Gobierno de coalición en la segunda votación de investidura, Moncloa ha decidido pasarse a Telegram, la red social de la formación morada.

Pedro Sánchez regatea una vez más a los periodistas, ya que Telegram, al contrario que WhatsApp, hará que la comunicación entre la prensa y el gabinete de comunicación del presidente sea unidireccional. Es decir, el foro de Telegram permite mandar mensajes sin necesidad de que sean contestados. Los periodistas no podrán hacer alguna pregunta ni observación, o lanzar alguna queja, como era habitual hasta entonces.

Miguel Ángel Oliver, el secretario de estado de Comunicación, ha justificado el cambio explicando que "WhatsApp tiene una cantidad máxima de invitados en los chats de 256, lo que nos obligó hace unos meses a abrir un segundo chat y a mantener un tercero activo para los corresponsales extranjeros".

"Simplificaremos los envíos por Telegram", ha añadido, "sin que haya restricciones a todas vuestras peticiones de inclusión", ha aclarado a los periodistas. Según ha comentado, estas "se han multiplicado" a raíz de la formación del nuevo Gobierno.

"Mañana a media mañana informaremos sobre la agenda oficial del presidente y del nuevo gobierno prevista para el domingo, lunes y martes", ha señalado. Moncloa alternará Telegram y WhatsApp hasta el 20 de enero, la fecha fijada para abandonar la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook.

La relación de Sánchez con los periodistas se ha complicado en los últimos meses, en los que ha evitado el escrutinio público. Si en septiembre se quedó callado al preguntarle si pensaba dimitir, sólo fue capaz de articular "yo soy el representante de la fuerza más votada", en diciembre sólo aceptó responder a dos preguntas tras ser propuesto por el Rey para ser investido presidente.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La de un responsable institucional es, entre otras, someterse habitualmente a las preguntas de los medios, sin limitaciones estrictas y no justificadas. No sólo cuando le viene bien sino especialmente cuando es incómodo. https://t.co/eI3fbkEL4y — Daniel Basteiro (@basteiro) December 11, 2019

"Si solo va a haber dos turnos de preguntas en esta comparecencia no es porque los periodistas no queramos preguntar más si no porque a diferencia de los demás líderes políticos que han comparecido en el Congreso se ha puesto este límite, algo por lo que mis compañeros y yo expresamos nuestra profunda disconformidad", dijo entonces el periodista de EL ESPAÑOL Daniel Basteiro.

Unos días más tarde, Oliver criticó a los profesionales de los medios por tener, dijo, "una tendencia enfermiza" por preguntar y por ser "activistas".

Eso sí, los periodistas que se unan a Telegram para estar en contacto con Oliver y su equipo en Moncloa obtendrán "un enlace" con el que accederán a imágenes en "alta definición". Sánchez ofrece "enviar vídeos y fotografías de mayor calidad" a cambio de regatear, una vez más, a la prensa.