Ábalos acusa a la Generalitat de "promover" la violencia y arriesgar "la seguridad de mucha gente"

El PSOE mentiene su combate dialéctico con el president de la Generalitat, Quim Torra, y los mensajes políticos de su Ejecutivo. Este domingo, en un mitin del PSC en Sant Joan Despí (Barcelona), el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cargó contra los partidos independentistas y los acusó de retroalimentarse con las formaciones de derecha del conjunto de España.

Ábalos hizo también una reflexión sobre los sabotajes a infraestructuras ferroviarias tras hacer un repaso por las nuevas obras en las que trabaja, como ministro de Fomento, qe tienen que ver con Cataluña.

"Cuánto nos hubiera gustado tener 2.000 millones, como contemplaban los Presupuestos que perdimos. Como para que te diga la portavoz del Govern que el problema de las incidencias en las vías no es de sabotajes sino de falta de inversión. Se nota. Cuando hay un neumático incendiado dices: falta de inversión. Cuando ves que te han roto los conductos de seguridad: falta de inversión", ha ironizado.

"¿No se da cuenta de la frivolidad que significa? No es que justifiquen la violencia, es que la promueven, que es peor. No justifican lo que hacen sino que la animan. El problema cuando se produce una incidencia de esas es que si el maquinista no tiene reacción, puede afectar a la seguridad de mucha gente. Están jugando con fuego. Quiero pensar que lo que está ocurriendo no son sino las reacciones de algo fracasado. Es tal la frustración que da pie a la rabia, al resentimiento. Y estos son los últimos coletazos de una estrategia fracasada", ha dicho.

Sánchez y la violencia

El jefe del Ejecutivo y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, también reprochó a la Generalitat y en concreto a Torra que no condene la violencia.

"En el momento en que el president Torra no descarta la vía unilateral, no condena sin ambages la violencia, pone en solfa la labor de las fuerzas de seguridad ante los ataques de los violentos, hay poco de qué hablar. Es muy llamativo que Torra me exija un diálogo cuando él mismo no se lo aplica ante políticos de fuerzas que no son independentistas", dice Sánchez en una entrevista en La Vanguardia.

"Cuando dicen que es un Estado represor y que hay presos políticos, los más extremistas pueden justificar la violencia, como hace la presidenta de la ANC, o mirar hacia otro lado, como el presidente de la Generalitat. Y eso es inaceptable", según él. "Si no hacen autocrítica, difícilmente puede haber un clima de diálogo", ha añadido.