"La casa de los líos": todos arremeten contra Sánchez mientras se acusan de querer ayudarle

Hacia el final del debate, Adriana Lastra dio en el clavo. El debate a siete entre portavoces de los principales grupos del Congreso de los Diputados parecía "la casa de los líos", según la número dos del PSOE. Ella, la más atacada junto a Pedro Sánchez, tampoco daba abasto para responder o poner orden. El debate estuvo desdibujado por el número de participantes, las limitaciones impuestas al moderador y la falta de interés en una confrontación de proyectos más allá del cruce de reproches.

Al final, todos atacaron a Sánchez, representado por Lastra, pero también entre sí, acusando a las demás opciones de ser un voto útil para que el socialista revalide la Moncloa. El caos y la esterilidad se acabó adueñando de más de dos horas de emisión en el día de difuntos. Por si fuera poco, Lastra aseguró que no aceptará una gran coalición con el PP pero no aclaró en ningún momento cómo piensa sacar adelante la investidura del líder de su partido.

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, fue de las más contundentes respecto a Sánchez, al que llamó principal "bloqueador". "Con Sánchez no habrá jamás Gobierno, sino parálisis y caos", según ella. Para la número uno por Barcelona, "el voto más patriótico" es al PP porque hacerlo a otros partidos será "tirarlo". Y, sin embargo, hay voces en el PP que reclaman una abstención del partido que comanda Pablo Casado en caso de que persista el bloqueo. Así se lo reprocharon otros participantes, como Irene Montero (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC) o Iván Espinosa de los Monteros (Vox).

"El PSOE es un chollo para el separatismo"

Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, también arremetió contra el presidente del Gobierno, especialmente por Cataluña. El "candidato preferido" para Rufián y Aitor Esteban (PNV) "es Pedro Sánchez", según ella: "El PSOE es un chollo para el separatismo, pero también el PP. Cayetana, cuando gobernáis hacéis lo mismo. El único partido que sabe cómo ganar al nacionalismo es Ciudadanos".

Este ha sido el minuto de oro de Inés Arrimadas

"Queremos gobernar con el PP, pero este país también necesita acuerdos de Estado", aseguró. En su partido pasaron de no atender las llamadas de Sánchez para hablar en Moncloa, como le afeó Lastra, a proponer un desbloqueo en el último momento. Después, en precampaña, Albert Rivera tampoco ha descartado facilitar un Gobierno de Sánchez si es la única opción para evitar unas terceras elecciones. Espinosa de los Monteros afeó a Ciudadanos su responsabilidad en la repetición electoral.

"Os dimos el Gobierno a cambio de nada"

Montero también cargó contra el PSOE, especialmente en el último bloque, referido al bloqueo político. "Os dimos el Gobierno a cambio de nada" y "el Gobierno no ha servido de nada. Ha sido un fracaso", según ella. "El único que no acepta que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que llegar a acuerdos es Sánchez". Y, al mismo tiempo, la portavoz de Unidas Podemos se ofrecía para una coalición con el PSOE. "Es evidente que el próximo Gobierno de España va a ser de coalición", dijo. "La revolución se hace desde el BOE, no desde Twitter", le afeó Lastra, recriminándole que no aceptase una vicepresidencia social del Gobierno con competencias en Vivienda.

Rufián aseguró que "sólo con un Pedro Sánchez débil se llegará a dialogar" sobre Cataluña y Esteban, del PNV, aseguró que hablará con cualquier Gobierno pero cargó contra la derecha, especialmente contra Vox, partido sin el que Pablo Casado difícilmente será presidente del Gobierno. "Hablaremos con todos, pero con franquistas no", dijo Esteban. "Nosotros con racistas, tampoco", replicó Espinosa de los Monteros tras citar a Sabino Arana.

Fuego cruzado entre PP y Vox

El fuego cruzado también fue de Vox a PP y viceversa. "Ya ayudan a Sánchez, porque la única oportunidad que hay de que Sánchez no gane las elecciones, es votando a Pablo Casado", dijo Álvarez de Toledo, siendo replicada por Espinosa que el único voto que sin duda se opondrá a Sánchez es el del partido de Santiago Abascal.

Minuto de oro de VOX. Iván Espinosa de los Monteros concluye su participación

El debate a siete en TVE fue deslavazado, no por el moderador, Xabier Fortes, que se desvivió por tratar de que hubiera intercambios y se contestasen unos a otros, revelando que los asesores de los partidos habían pedido que no pidiera ese tipo de interacciones. La presencia de de siete oradores hizo difícil la confrontación. También la polarización que buscaban Álvarez de Toledo y Lastra, que tuvieron que emplear muchas energías en responder a otros partidos y a constantes interrupciones.

¿Cuántas naciones hay?

Tanto Álvarez de Toledo como Arrimadas preguntaron insistentemente a Lastra sobre cuántas naciones hay en España, pero ésta no respondió más que el PSOE defiende el artículo 2 de la Constitución que habla de regiones y nacionalidades.

La portavoz del PSOE se centró en rebatir los ataques de los demás partidos y centró su minuto final en la gran preocupación del PSOE: la movilización. "Si quieren una democracia limpia, si quieren hacer frente al machismo, si quieren fortalecer el Estado de bienestar, si quieren hablar de convivencia, si quieren que el crecimiento económico llegue a todos, vayan a votar. El día 10 hay muchas opciones pero un solo voto posible: el voto al PSOE", según ella.