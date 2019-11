Casado promete viajar a EEUU para que Trump suprima los aranceles a los productos españoles

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que si es presidente del Gobierno de España tras las elecciones del 10 de noviembre, lo primero que hará será viajar a Estados Unidos para negociar que se suprima los aranceles a productos agroalimentarios españoles.

Así lo ha dicho durante su visita a la ciudad riojana de Calahorra, donde se ha referido a sus propuestas para frenar la despoblación del medio rural y para potenciar la economía en los pequeños municipios de España.

En ese ámbito, ha criticado que el Gobierno de España del PSOE no haya hecho igual que otros estados europeos, que han negociado la no aplicación de aranceles a algunos de sus productos y, en vez de eso, lo que ha hecho es "mandar amenazas" a Estados Unidos.

"Más de un millón de personas en España no entienden cómo el Gobierno no hace como Francia y Alemania o la región francesa de Champagne, que han ido (a Estados Unidos) a defender que no se apliquen unos aranceles", ha precisado.

Cómo se defienden los pueblos

El sector agroalimentario supone el 9 % del PIB español y el 12 % del empleo en el país, por lo que los aranceles en Estados Unidos son "algo que genera incertidumbre y que puede pasar factura", según Casado, por lo que, si es presidente del Gobierno, irá a negociar para que no se apliquen ni al aceite, ni al vino, ni a los productos cárnicos u a otros.

"El PP es el único partido que sabe cómo se defienden los pueblos, desde las ciudades grandes, las medianas y los pequeños municipios", ha afirmado Casado, quien ha resaltado el derecho de quienes viven en pueblos rurales a servicios públicos como la educación o el transporte, "aunque sean deficitarios".

Para combatir el despoblacimiento rural, ha explicado, el PP plantea un plan de choque, que incluye, por ejemplo, una Ley de Apoyo a la Familia y "fijar la economía productiva en los pueblos" y medidas en comunicación online para "un negocio o un comercio puedan operar desde donde le dé la gana vivir a la gente".