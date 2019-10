El abogado de Joaquim Forn cree que el juicio del 'procés' ha sido "justo"

El abogado del que fuera consejero de Interior de la Generalitat y que ha sido condenado a 10 años y medio de prisión, Joaquim Forn, cree que la sentencia del procés ha sido "justa". El letrado Xavier Melero, considera que "en la dimensión forma ha sido un juicio justo".

En una entrevista para Vilaweb, Molero afirma que el Estado español "es un estado de derecho homologable, y puede ser sometido a todas las críticas a que pueden ser sometidos estados de nuestro entorno. Y el juicio, continúa "en la dimensión formal, de conducción del debate, y de la ordenación de la práctica de la prueba, ha sido un juicio justo".

Joaquim Forn ha sido condenado a 10 años y seis meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. La sentencia recoge que "se evidenció la firme decisión de la Consejería bajo la dirección del acusado Sr. Forn, no solamente de no impedir la votación, sino, antes bien, de que los criterios policiales allí expuestos garantizaran su efectiva realización". Y que "el acusado Sr. Forn no podía ignorar que aquella actuación iba más allá de una mera reunión para '"protestar'".

Sin embargo, en esta entrevista, su abogado, sí considera que la condena a su cliente es "una injusticia, como tantas y tantas que se producen en todos los tribunales de España y de Europa, cada día".

A ese respecto, cree que la defensa "ha tenido pequeños éxitos parciales aunque el resultado no es satisfactorio". "Se puede levantar y decir: 'Esto no es un juicio justo', e irse, como los abogados de Batasuna. Pero esta no era la jugada que quería mi cliente. Queríamos defendernos con todos los elementos al alcance", añade.

El letrado cree que el Tribunal ha amplicado esa sentencia a su cliente "porque consideran que la violencia que vino a consecuencia de dificultar la actividad de la comisión judicial el 20-S, y los impedimentos a los agentes de la autoridad el primero de octubre fue incitada por los miembros del Gobierno, que sabían que esto podía llevar a enfrentamientos, y que acabaran en violencia. Los han condenado por ello", asegura.

Y por ello reitera que la sentencia es injusta". "Un fenómeno de orden público, lo sobredimensionan con una pena absolutamente desproporcionada".