Los radicales incendian Cataluña alentados por el Govern de Torra

La segunda jornada de protestas contra las condenas a los líderes del procés ha dado lugar a nuevos choques entre los Mossos d'Esquadra y manifestantes independentistas en varios puntos de Cataluña, con especial crudeza en Barcelona, donde el centro se ha convertido en el escenario de una batalla campal.

Después de las cargas policiales del lunes durante la movilización independentista que colapsó los accesos al aeropuerto de El Prat, los incidentes se han reproducido este martes, con epicentro en las sedes de las delegaciones del Gobierno en las cuatro capitales de provincia catalanas, especialmente la de Barcelona.

Si en la jornada de ayer en el aeropuerto las movilizaciones fueron promovidas principalmente por la plataforma Tsunami Democràtic, este martes han sido los CDR los que han liderado las protestas en la calle: "¡Rompamos la normalidad!", exclamaban en Twitter.

Tras finalizar las manifestaciones que han ido de Jardinets de Gràcia y plaza Universitat a los alrededores de la Delegación de Gobierno en Barcelona, los Mossos han realizado varias cargas contra grupos violentos de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, que lanzaban botellas, palos y petardos a los agentes que blindaban la zona, en un clima de alta tensión.

El Eixample derecho de Barcelona se ha acabado transformando en el escenario de una batalla campal entre agentes de seguridad y grupos violentos, que también han quemado mobiliario urbano, construido barricadas y prendido hogueras.

En el área comprendida, aproximadamente, entre la Diagonal, paseo de Gràcia, Gran Vía y Bruc, la circulación ha sido cortada por cuestiones de seguridad, debido a los altercados producidos tras la manifestación de esta tarde contra la sentencia y convocada por los CDR.

Los Mossos d'Esquadra han pedido a la ciudadanía que no se acerque a esta zona y, en especial, al paseo de Gràcia con Jardinets de Gràcia, y Pau Claris con Mallorca, donde queman contenedores y hay barricadas.

Según ha podido constatar EFE, se podían ver hogueras cada cien metros mientras que furgonetas de las fuerzas de seguridad recorren las calles a gran velocidad para dispersar a los manifestantes.

La actuación de algunos grupos violentos ha llevado a los Mossos d'Esquadra a realizar varias cargas de intensidad, provocando estampidas de personas y elevando la tensión en el Eixample, donde la policía ha detenido por ahora a tres personas.

Durante la noche, algunos manifestantes han llegado a lanzar una motocicleta eléctrica de alquiler en una hoguera y han roto el escaparate de una agencia inmobiliaria de una de las calles del centro.

Unas 40.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se han concentrado en los alrededores de la Delegación del Gobierno en Barcelona, en las dos manifestaciones paralelas convocadas por los CDR y las entidades ANC y Òmnium, en la segunda jornada de protestas contra la sentencia del procés.

A pocos metros de allí y en contraste con la protesta de los CDR, se ha celebrado en paralelo otra movilización de carácter pacífico, impulsada por Òmnium Cultural, también junto a la Delegación del Gobierno, en el cruce de la calle Mallorca con Bruc.

Miles de personas han realizado una sentada en ese punto, con velas en la mano, y diversas personalidades cercanas a los líderes políticos condenados han leído fragmentos de cartas escritas por ellos.

Disturbios en Tarragona, Girona y Lleida

También en Tarragona, Girona y Lleida se han producido escenas de tensión en las movilizaciones ante las delegaciones del Gobierno, donde se han producido cargas de la policía contra los manifestantes, así como en Sabadell (Barcelona).

Los radicales han incendiado en Lleida locales comerciales. Y los incendios se han reproducido en las otras capitales de provincia catalanas.

El Gobierno ha subrayado este martes su compromiso de garantizar la seguridad en Cataluña ante la violencia que se está produciendo en las calles y que según denuncia son acciones "coordinadas" para "romper la convivencia".

En un comunicado hecho público esta noche, el Ejecutivo en funciones no habla de acciones específicas pero recalca la labor de las fuerzas de seguridad y valora la coordinación entre Mossos, Policía y Guardia Civil, además de insistir en que actuará con "firmeza, proporcionalidad" y "unidad" con el resto de formaciones políticas.

Según el Ministerio de Fomento, no ha habido incidencias en el aeropuerto de El Prat, salvo las consecuencias de la jornada del lunes: había programadas 986 operaciones, de las cuales han operado 649 y se han cancelado 48 hasta primera hora de la noche.

Respecto del aeropuerto de Girona, Fomento explica que se ha producido un corte de la autopista AP-7 a la altura de Sant Gregori i Fornells, a unos 5km al norte del aeródromo, que ha provocado retenciones y dificultades de acceso, incluso para los controladores aéreos, aunque no ha habido cancelaciones.

Tampoco ha habido incidencias reseñables en los puertos de Barcelona y Tarragona, donde se ha producido una breve ocupación de las vías ferroviarias de 20 minutos por parte de manifestantes.

Cortes en la carretera

Se han registrando también cortes intermitentes de carreteras en toda Cataluña desde primera hora de la mañana, como la AP-7, la C-25, la C-17 o la N-260.

Poco después de las 23.00 horas continúan cortadas la AP-7 en L'Aldea (Tarragona), la C-25 y la C-17 en Gurb (Barcelona), la C-17 en L'Ametlla del Vallès (Barcelona), la C-35 en Sant Celoni (Barcelona), la N-340 en Amposta (Tarragona) y la C-37 en la Vall d'en Bas (Girona).

En algunos puntos, como la C-65, a su paso por Cassà de la Selva (Girona), los Mossos han cargado contra los manifestantes para desalojar la calzada.

También se han producido cortes en varias líneas del tren en Tarragona y Girona, donde a media mañana se ha podido restablecer el servicio de la línea del AVE entre Barcelona y Figueres, que permaneció interrumpido debido a los desperfectos provocados en las vías por los manifestantes.

Según el Ministerio de Fomento, hay un tramo, a la salida de Girona, en el que los trenes AVE están circulando por vía única, pero esto no está afectando al correcto funcionamiento del servicio.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido hasta las 23 horas de este martes a 74 personas durante las protestas en Cataluña contra la sentencia del proceso independentista.

De ellas, 19 han sido atendidas en las concentraciones de la zona de Girona-Gurb (16 han recibido el alta y 3 han tenido que ser trasladadas a centros médicos), informa el SEM.

Otras 37 asistencias se han hecho en la ciudad de Barcelona (6 altas in situ, 1 traslado y 30 activas); 8 en Tarragona (4 altas in situ y 4 traslados); 2 en la ciudad barcelonesa de Sabadell (1 alta in situ y 1 traslado); y 8 en Lleida (7 altas in situ, 1 traslado).