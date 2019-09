Concluye el rescate del cuerpo del comandante Marín tras el accidente aéreo en La Manga

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha visitado esta mañana las instalaciones de la Academia General del Aire, donde ha transmitido a mandos y alumnos la "solidaridad" y el "apoyo" del Gobierno de España tras el accidente aéreo que le costó la vida, hace ya una semana, al comandante Francisco Marín, exmiembro de la Patrulla Águila e instructor en la AGA.

"Todos hemos sentido profundamente el fallecimiento del comandante Marín", ha lamentado Robles, quien ha dicho que el comandante "es un ejemplo de lo que es el Ejército del Aire, que sirve a España con profesionalidad y dedicación".

La ministra ha avanzado que, aunque aún se encuentran a la espera de la decisión del juez, mañana martes podrían tener lugar el funeral y las honras fúnebres al comandante Marín. En este sentido, ha apuntado que las labores de rescate del cuerpo del piloto ya han concluido y que depende todo de las decisiones que adopte la autoridad judicial.

"Queremos ser rigurosos y, aunque es muy duro para la familia y los compañeros, es mejor llevar la investigación hasta el final aunque se puedan retrasar los tiempos", ha subrayado tras reunirse con los mandos del Ejército del Aire y los alumnos que comienzan ya su instrucción en la base aérea de San Javier.

Robles ha asegurado que "son momentos muy duros" pero ha valorado "cómo se han volcado todos sus compañeros del Ejército del Aire" y ha agradecido su labor a quienes han participado durante los últimos días en los trabajos de rescate del cuerpo del piloto y de los restos del avión siniestrado.

"No han regateado ningún tipo de medios ni esfuerzos, aunque lamentablemente, no fue posible rescatar con vida al comandante", ha apuntado Robles. La ministra no ha aclarado si se ha recuperado ya la cabina del avión, aunque sí ha avanzado que "se están recuperando partes muy importantes" de la aeronave.

La ministra en funciones ha asegurado que el C-101, avión que pilotaba el comandante Marín en el momento del accidente, es "muy seguro", pero ha lamentado que "pueden ocurrir accidentes como el que ha pasado, desgraciadamente". La investigación sobre los hechos, ha remarcado Margarita Robles, "se llevará hasta el final".

"Nos queremos quedar con la competencia del comandante Marín y con el esfuerzo que realizan cada día todos los miembros del Ejército del Aire", ha subrayado la ministra, antes de asegurar que "nos sentimos muy seguros sabiendo que ellos están surcando nuestros cielos para darnos seguridad".

Ya en privado, la ministra en funciones tiene previsto reunirse con la familia del comandante Marín durante la jornada de hoy.