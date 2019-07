Vox se levanta de la mesa en Murcia por la negativa a negociar de Cs: "Ahora mismo, el voto es no"

Vox se ha levantado de la mesa de negociación en Murcia y amenaza con votar contra la investidura de Fernando López Miras, el candidato del PP, esta tarde. El responsable de Vox, Luis Gestoso, ha salido a mitad de la reunión después de haber recibido una llamada por parte de la ejecutiva nacional que daba cuenta de la negativa de Ciudadanos a negociar.

En declaraciones a los medios, Gestoso señaló que "parece ser que ha aparecido el señor Villegas diciendo que aquí nos estamos tomando un café, y que no se va a firmar nada y nosotros lo que no podemos hacer es dar un cheque en blanco en Murcia". "Necesitamos un documento que determine que se va a cumplir lo pactado".

Miguel Guaralet, de Ciudadanos, ha garantizado que su partido no firmará ningún documento con Vox. "No vamos a firmar nada. Nos hemos sentado con ellos y le hemos explicado punto por punto el acuerdo que tenemos nosotros con el PP. Escuchamos los puntos que ellos han presentado y hay muchos que coincidimos", ha dicho. "Ha habido una reunión informativa porque se sentían ninguneados pero no firmaremos nada", zanjó.