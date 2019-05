"Gracias por salvarme": la emotiva carta a la Policía del menor con Asperger del que abusó un hombre

Carta de agradecimiento. Dos corazones acompañan el encabezado del texto escrito por el menor. Tiene una discapacidad del 34%, diagnosticado con síndrome de Asperger, trastorno de atención e hiperactividad. En los últimos meses ha sufrido abusos sexuales por parte de un hombre de 56 años que se había hecho pasar por un conocido de la familia. La Policía Nacional le rescató de ese infierno y el menor ha querido trasladarles su cariño con una misiva escrita de su puño y letra.

"Va con cariño y un abrazo fuerte para Isabel, Pepa, Israel, Jorge y su compañera Lola, y esas personas que no vi, pero estuvieron allí para salvarme a mí y a todos los menores de Madrid", detalla la carta escrita por el menor.

Los hechos tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid. Fuentes policiales detallan a EL ESPAÑOL que Óscar, un hombre de 56 años, se hizo pasar por un amigo de la familia del menor para ganarse su confianza. El individuo subió al menor a su todoterreno y se lo llevó a su casa, donde abusó de él con tocamientos.

Desde entonces, los hechos se repitieron en varias ocasiones: el hombre se llevaba al chico a conocer varios municipios de la Comunidad -Colmenar Viejo, Manzanares el Real- y seguía con los abusos en los traslados. También le llevó a comer una hamburguesa a un restaurante.

Los padres del menor empezaron a sospechar cuando el menor se ausentaba de casa, excusándose en supuestos planes con amigos. Según detallan las mismas fuentes, el chico tiene dificultades en sus relaciones con sus compañeros y sus padres no entendían esa nueva vida social.

Finalmente, el menor reconoció lo que verdaderamente ocurría. Decía que lo había ocultado porque así se lo había pedido Óscar, el hombre de 56 años que abusaba de él. Los padres denunciaron los hechos ante la Unidad de la Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Los investigadores optaron por tender una trampa al individuo: con la colaboración del menor, concertaron una cita en un lugar y una hora concretos. El individuo, que mostró una actitud desconfiante, se acercó al chico, momento en el que fue detenido.

A continuación, la transcripción de la carta enviada por el menor a los agentes que llevaron las pesquisas:

"Quería agradecer a todos que muchas gracias por el apoyo y ayuda que habéis hecho por mí. Hoy hemos hecho un buen trabajo y espero que no vuelva a suceder lo antes acontecido con Óscar. Ojalá pueda volver a veros, ya entendí todo el error que cometí al irme con Óscar a sitios para que él abusase de mí. Pero muchas gracias también a Israel e Isabel por ayudarme en mis problemas con Óscar y por el esfuerzo que habéis hecho por mí y por toda mi familia, ya que estaban todos muy nerviosos.

A Pepa y Lola por detener a Óscar y también habéis salvado a todos los menores de edad que podían haber sido violados. Y a Jorge y a su compañera por dar más pistas a la Policía, y además porque me cae muy bien y me dijo el nombre de una aplicación llamada Geoguess y además nos hicimos amigos y me dio 2 paquetes de galletas y un membrillo de manzana, aunque también doy gracias a su compañera por entrar en mi equipo y tranquilizar a mi madre.

Y también doy las gracias a esas personas que no vi pero que estuvieron en mi equipo.

