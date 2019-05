Puigdemont, desde Waterloo: "Veo muy felices a los diputados presos"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha celebrado lo "felices" que vio a los diputados presos durante el inicio de la XIII Legislatura. Al candidato de Junts Per Catalunya (JxCat) a las elecciones europeas le "emocionó mucho" la presencia de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull en el Congreso de los diputados y la de Raül Romeva en el Senado, según ha declarado en una entrevista en RAC1.

"Me emocionó mucho ver a nuestros compañeros. Los vi felices y conscientes del servicio que estaban prestando con su presencia física y simbólica dentro de la Cámara", ha considerado Puigdemont. Sin embargo, el expresidente huido ha justificado desde Waterloo (Bélgica) que las imágenes le produjeron una "mezcla de sentimientos" y ha considerado que "se constató que efectivamente son presos políticos". "Están en el Parlamento español o en el Senado escogidos bajo las mismas ideas que los han llevado a la prisión", ha añadido.

Puigdemont también ha querido dar normalidad al "diálogo" que mantuvieron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras durante la sesión parlamentaria y ha pedido al poder legislativo que "demuestre su soberanía". Así, el expresidente ha censurado que la Mesa del Congreso suspenda previsiblemente a los diputados presos, ha vaticinado que "se equivocarán" y ha considerado que "la Mesa tiene una oportunidad fabulosa para marcar distancias y criterios propios para hacer valer su soberanía y la separación de poder ante el Poder Judicial".

"Convencido" de entrar en el Parlamento Europeo

El expresidente de la Generalitat se presenta a las elecciones europeas con el objetivo de lograr la inmunidad, aunque para recoger el acta tendría que pisar suelo español antes de lograr esa inviolabilidad. Sin embargo, Puigdemont se ha mostrado "absolutamente convencido" de que no va a tener "ningún problema" para ir a recoger el acta de diputado.

Para ello, el candidato ha adelantado que tiene "un itinerario judicial bien pensado y estudiado" para lograr su objetivo, que está "amparado" por "las normas europeas". "Europa tiene medidas cautelares que España no tiene", ha añadido Puigdemont sin avanzar más detalles de su plan.

El expresidente huido también ha considerado que ocupará su puesto en el Parlamento europeo "más pronto que tarde" y que lo hará "sin escolta, sin vigilancia y sin necesidad de volver a la prisión", en referencia a los diputados presos y a Romeva.

Puigdemont también ha lamentado que la Junta Electoral Centra no le deje participar en el debate de RTVE con el resto de candidatos a las europeas por no acudir al plató y ha condenado que "es evidente que me dejan en desventaja". "¿En qué legislación está escrito que tenga que estar en el plató? En ningún sitio", ha añadido el candidato de JxCat.