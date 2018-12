Abascal califica de "cosmopaleto" a Rivera por descartar a Vox y Podemos de sus pactos de Gobierno

Ciudadanos no quiere formar Gobierno en Andalucía ni con Vox, ni con Podemos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, asegura que su "prioridad" después de las próximas citas electorales, con municipales, autonómicas e incluso generales a la vista, es formar gobiernos con partidos "constitucionalistas", lo que a su juicio descarta a Vox y a Podemos. Unas palabras que han encendido al presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha llamado a Rivera "'petit Macron' henchido de cosmopaletismo".

En una entrevista en Efe este sábado, Albert Rivera ha matizado esa posición y asegurado que "no vamos a estar en tripartitos que no puedan gobernar. Queremos gobiernos serios, constitucionalistas". "Nosotros priorizamos a los partidos que históricamente hemos defendido el constitucionalismo", ha insistido Rivera, que en ese ámbito ve, de momento, solo al PP porque a su juicio el "sanchismo" tiene ahora "secuestrado" al PSOE e impide el diálogo entre constitucionalistas.

Aunque desde Vox afirman que su propósito no es ser integrantes del nuevo Gobierno andaluz porque no es viable entrar "en un gobierno en el que estaríamos en minoría", sí quieren formar parte de las negociaciones y les molesta que les tachen de no constitucionalistas porque "hemos dejado claro hasta la saciedad que somos un partido que defiende el Estado de derecho y la democracia", tal y como ha señalado esta semana el secretario general Javier Ortega Smith.

Por ello las declaraciones de Rivera de este sábado han molestado especialmente a Abascal, que ha estallado contra el líder de Cs en su perfil de Twitter. Después de asegurar en un mensaje que su partido aspira a liderar "gobiernos patrióticos que defiendan la unidad de España y la libertad de los españoles", publicó otro mensaje en el que se refirió Albert Rivera como "'petit Macron' henchido de cosmopaletismo". Y le dijo que "te crees Bismarck pero ves un extranjero y te postras".

"Vox tendrá influencia"

Por su parte, el presidente y candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que Vox tendrá una "enorme capacidad de influencia" en el Parlamento y "una magnífica oportunidad de modificar, criticar, matizar, perfeccionar o mejorar" las propuestas acordadas por PP-A y Cs, teniendo en cuenta que los escaños de Vox son "necesarios para hacer reformas en Andalucía".

Sin embargo, la formación naranja asumirá los votos de Vox para llegar al Parlmento e investir a Bonilla, siempre y cuando el acuerdo firmado con el PP no se vea afectado por Vox. Es decir, no quieren que la formación liderada por Santiago Abascal pueda incluir cambios en el pacto. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido esta semana en que el acuerdo para la Junta de Andalucía "está cerrado con el PP" y que "no se trata de un tripartito".

Así, el pacto para formar Gobierno en Andalucía se torna difícil ante las discrepancias de PP y Ciudadanos en cuanto al papel que debe tener Vox. Tienen hasta el 16 de enero para ponerse de acuerdo, el día límite establecido por la Mesa para concretar un candidato a la Presidencia de la Junta.