Marín enfrenta a Díaz y Moreno con "las listas de la corrupción": "¿No les da vergüenza?"

Segundo y último debate electoral a cuatro entre los principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo domingo. El encuentro televisivo, celebrado en TVE en la noche de este lunes, ha comenzado con un golpe de efecto del candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que ha mostrado dos grandes papeles. Se trataban de las "listas de corrupción del PP y del PSOE" con los nombres de tramas co o la Gürtel, Bárcenas, los ERE, Cursos de formación o Tarjetas.

"Para hablar de paro, lo primero que hay que hacer es hablar de confianza de los ciudadanos en los políticos", ha advertido Marín. "No sé qué lista de las dos es más larga", ha dicho antes de arremeter contra Díaz, a la que le ha preguntado varias veces si no le daba "vergüenza" la situación de Andalucía. "No han puesto piedras en las ruedas del coche, han pinchado las cuatro ruedas".

Marín, con mensajes muy contundentes y preparados, ha salido a la ofensiva mientras algunas encuestas alejan a Ciudadanos de la segunda plaza que ansiaba al inicio de la campaña. Juanma Moreno (PP) ha tratado de reivindicarse como el único cambio posible ante la expectativa de un acuerdo entre PSOE y Adelante Andalucía (Podemos+IU) o estos tres años y medio de PSOE con el apoyo externo de Ciudadanos. Para él, las elecciones son "un referéndum" por el cambio que trasciende a los partidos.

Susana Díaz, por su parte, ha interpelado a PP y Ciudadanos por la posibilidad de que bloqueen su Gobierno junto a Vox, en caso de que saque escaños. "¿Están dispuestos a pactar con Vox para frenar al PSOE?", ha preguntado.

Díaz ha acusado también a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, de no disponer de cifras realistas de inversión. "Ponga los pies en el cielo, que esto no es Juego de Tronos. Esto es gobernar y gobernar no es fácil", ha dicho. De vuelta, Rodríguez la ha comparado con uno de los personajes de la serie, Cercei Lannister, por "dar un golpe de Estado en su partido" para dar el Gobierno a Rajoy (la abstención tras la caída de Pedro Sánchez como líder).

La candidata socialista también ha hecho una propuesta sobre la prostitución. "Vamos a defender en el ámbito de nuestras competencias la abolición de la prostitución en nuestra tierra", ha dicho.

Rodríguez ha prometido una inversión de 35.000 millones "recuperables" en cuanto empiecen a dar resultado sus políticas de estímulo público y ha criticado a Marín por introducir la crisis en Cataluña y renunciar a hacer sus propuestas en Educación o Sanidad. "Para negociar que se suba el salario mínimo a 900 euros, me voy a Marte, a la luna si hace falta", ha dicho.

El debate ha transcurrido entre múltiples críticas de nerviosismo (de Rodríguez a Marín, de Díaz a Moreno)