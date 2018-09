Las cuentas de la sociedad de Pedro Duque contradicen su versión: ni un solo euro en ingresos desde 2015

Las cuentas de la empresa de Pedro Duque reflejan una versión distinta a la aportada por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades cuando aseguró que su sociedad patrimonial le alquilaba, como persona física, el inmueble donde reside para cuadrar el pago de impuestos.

De hecho, según la documentación depositada en el Registro Mercantil, la empresa del ministro Duque, llamada Copenhague Gestión de Inmuebles SL, no tuvo ingreso alguno en los últimos tres años (ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017). Cero. Nada. Algo incompatible con la explicación aportada por el miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aseguró ante la prensa que ingresaba como persona física el alquiler a su propia empresa. Preguntados a este respecto, los portavoces del Ministerio han declinado hacer cualquier tipo de declaración.

La normativa vigente contempla que es legal tener propiedades a nombre de sociedades, pero que las mismas deben ser alquiladas o vendidas a terceros a precio de mercado, independientemente de si los inquilinos son además accionistas de esa misma sociedad.

Duque comparece para dar explicaciones sobre la compra de un chalé a través de una sociedad

Así, las empresas tenedoras de patrimonio deben pagar impuestos por los rendimientos generados por esos inmuebles. La empresa del ministro refleja ingresos nulos durante tres años. Tres ejercicios en los que Pedro Duque ha explicado que realizaba ingresos periódicos en su propia empresa. Pese a ello, el ministro ha declinado aportar en su comparecencia prueba documental alguna sobre ellos.

Dos viviendas

Tras las revelaciones de OKDiario de que Pedro Duque tenía dos viviendas a nombre de una sociedad patrimonial, el ministro ha comparecido en rueda de prensa para reconocer la operación, que se centra en una vivienda en Madrid y otra en Jávea. Los inmuebles están a nombre de una firma creada en España y llamada Copenhague Gestores de Inmuebles S.L. En su comparecencia, Duque ha asegurado que creó la firma por indicación del notario que participó en la compra-venta.

Pedro Duque, no obstante, ha señalado en rueda de prensa que "no hay ninguna consideración ética sobre esto. Es completamente legal". Según ha señalado el ministro, la sociedad a través de la cual compró el chalé no le supuso "un ahorro real de ingresos".

El entorno del ministro ha señalado que Duque hizo una consulta a Hacienda sobre la legalidad de la empresa Copenhague Gestores de Inmuebles S.L. Estas mismas fuentes indican que la respuesta que obtuvo Duque fue clara: no cometía ninguna irregularidad al adquirir el chalé a través de la sociedad.