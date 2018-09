Iglesias quiere que el exJemad sea el número dos de Carmena pero ella prefiere a Rita Maestre

La dirección de Podemos que encabeza Pablo Iglesias quiere que el exJemad Julio Rodríguez sea el número dos en la lista de Manuela Carmena para las elecciones municipales de Madrid. Sin embargo, la alcaldesa de la capital de España prefiere para ese puesto a Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento durante esta legislatura y con quien mantiene una excelsa relación. Esa es la principal duda existente en el espacio político de Ahora Madrid, donde la pelea por la candidatura de 2019 es más que dura desde hace meses.

Julio Rodríguez asegura que sería "un honor" ir en la candidatura de Carmena

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid explican a EL ESPAÑOL que la opción favorita de Carmena para que sea su número dos es, sin duda, Maestre. Ambas mantienen un vínculo muy sólido gracias a su trabajo conjunto durante estos tres años de gobierno del Consistorio. La portavoz del Consistorio representa, además, la cara más moderada de Podemos, inserta en el sector errejonista. La sintonía entre ellas es innegable.

Entre los pablistas de Podemos, en cambio, quieren como segundo de la lista para Madrid a Julio Rodríguez, el militar que desde hace meses ostenta la secretaría general de Podemos en la ciudad tras imponerse al sector anticapitalista en las primarias. El exJemad es un hombre de confianza de Iglesias y aportaría a la candidatura, dicen en Podemos, ese mismo halo de veteranía y experiencia que representa la propia Carmena.

La clave de una larga batalla

La decisión sobre el número dos de esta candidatura no es baladí. Sobre todo teniendo en cuenta que desde hace meses en la izquierda madrileña se rumorea o incluso se da por hecho que el plan de Carmena consiste en volver a ser alcaldesa -si le dan los números- pero sin agotar la legislatura en el cargo. Se iría, siempre según esta versión que ha circulado como la pólvora en Podemos, a mitad de legislatura, allá por 2021, para dejar a un sucesor que completase la tarea. La regidora niega este extremo cuando se le pregunta. Tiempo al tiempo.

El segundo puesto de la candidatura es, por tanto, una de las principales claves dentro de la larga batalla que se vive en el espacio político de Ahora Madrid desde hace meses. La pelea entre las diferentes corrientes de la izquierda madrileña consiste, básicamente, en que Carmena quiere controlar la candidatura con sus afines -el sector más moderado de Podemos- y desprenderse de los más radicales -IU y otros grupos-.

Estos últimos abogan, en cambio, por una mayor democracia interna para confeccionar la candidatura. Algo que choca con las intenciones de Carmena, que, tal y como sostienen algunos de sus socios, se ha sacado de la chistera una fórmula, la de la agrupación de electores, precisamente para controlar la lista a su antojo.

Rodríguez se deja querer y pide poder para Podemos

No por casualidad en este contexto, el propio Rodríguez decía este viernes, en una entrevista a Efe, que sería un "honor" acompañar a Carmena en su candidatura a la Alcaldía. Eso sí, con la previa celebración de unas primarias en su formación en las que cree que habrá una "lista única" con nombres que le sean útiles a la regidora.El exJemad reivindicaba asimismo que Podemos, "la organización más fuerte en Madrid, con más de 50.000 inscritos", tiene que "jugar el papel que le corresponde, un papel muy importante", en la nueva plataforma con la que Carmena quiere concurrir a las elecciones. Una plataforma que, según ella misma, será de "individuos" y no de partidos. "Es imposible que se pueda renunciar a una fuerza política", afirmaba Julio Rodríguez, que recordaba a Carmena que "algunos individuos se organizan y con ellos hay que contar". O, en otras palabras, el exJemad se deja querer y pide poder para Podemos en la candidatura. La última palabra será de Carmena. Ella no quiere que le impongan nada. Y, si se lo imponen, se marchará.