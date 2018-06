Rivera acusa a Sánchez de haberse ido del bloque constitucionalista con sus concesiones a Torra

Recién llegado de Turín, donde ha asistido a la última reunión del exclusivo Club Bildelberg, el líder de Cs, Albert Rivera, ha pasado por Los desayunos de TVE para comentar la actualidad tras dos semanas de cambios y convulsiones sin parangón en la legislatura.

Desde que Pedro Sánchez se aupó a la Presidencia del Gobierno y forzó la jubilación política de Mariano Rajoy, Rivera se había mantenido en un segundo plano, con apariciones contadas a través de la red social Twitter, desde donde ha fijado posición sobre los aspectos más controvertidos del nuevo tiempo: los gestos del Gobierno hacia el separatismo y, de manera destacada, la retirada del control financiero a la Generalitat de Cataluña, la propuesta de reforma constitucional “urgente” de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y su apoyo -como el de Borrell- a que los políticos presos por su implicación en el procés sean trasladados a cárceles catalanas.

Rivera se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con PP y PSOE sobre cómo actuar en Cataluña, pero insistió en que "quien se ha salido" del bloque constitucionalista y ha roto la unidad de acción "ha sido el PSOE". En este sentido, advirtió a Pedro Sánchez y a la ministra Batet que "eliminando controles y dando vía libre a los separatistas no se conseguirá nada".

El presidente de Cs ha recordado el acoso a Inés Arrimadas este sábado en Vic como prueba palmaria de que confiar en que con el diálogo se puede solucionar el problema territorial es absurdo. Por eso apoya la decisión de Inés Arrimadas de no reunirse con Torra mientras no retire la pancarta en la que pide la libertad de los políticos presos porque "con un presidente que ni respeta la Constitución, no tenemos nada que hablar".

Rivera insistió en que lo importante es que se cumpla la Constitución en Cataluña y se mostró a favor de impulsar las "grandes reformas que necesita este país pero para mejorar".

Elecciones y fiscal general

Albert Rivera adelantó que va a intentar pactar con el Gobierno una fecha para la convocatoria de elecciones generales lo más pronto posible, "coincidiendo con las andaluzas, o un poco más adelante". Cs no aceptó la propuesta del PSOE de pactar la convocatoria electoral a cambio de su apoyo a la moción de censura.

También ha pedido a Pedro Sánchez que "una mayoría reforzada del Parlamento elija al próximo fiscal general del Estado y no lo haga el Gobierno", como es su potestad.

A Cs se le ha achacado una especie de entumecimiento, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, que Albert Rivera niega de forma tajante y asegura que su partido "es la única alternativa al bipartidismo".

Las encuestas

Sobre las primeras encuestas publicadas por Abc, La Razón y eldiario.es tras el relevo en Moncloa, que relegan a Cs y sitúan al PSOE como partido emergente y a Pedro Sánchez como el líder mejor valorado, el dirigente del partido liberal recordó que hace año y medio obtuvo un 13% y ahora "hablamos de tú a tú con PP y PSOE". En los últimos meses todos los sondeos han situado a Cs como favorito.

Rivera ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya presentado un programa de Gobierno y, sobre el nuevo Gabinete, celebró que haya más mujeres que hombres, una "normalidad" -dijo- que "no debería formar parte del debate en pleno siglo XXI". También ha criticado que la ministra de Igualdad y vicepresidenta, Carmen Calvo, se oponga a la gestación subrogada y le pidió "que pida perdón a las mujeres" y a los colectivos LGTB por haber dicho que era "la nueva utilización del cuerpo de las mujeres pobres" porque -a su juicio- ese tipo de planteamientos menoscaban la libertad de elección de las mujeres.

Rivera se compromete a hacer una "oposición libre, al no tener ningún pacto de investidura, pero constructiva". En este sentido, ha reiterado que va a apoyar los Presupuestos porque "son buenos" y llama la atención sobre lo paradójico que resulta que Pedro Sánchez, que se opuso a ellos, tenga ahora que defenderlos, y que el PP, que los elaboró, vaya a enmendarlos en el Senado.