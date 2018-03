Hasta la próxima semana Carles Puigdemont no sabrá cuál será su futuro. Está detenido en Alemania y un juez germano tiene que decidir si lo pone en libertad, si acepta la extradición que ha solicitado España...

Sin embargo, el expresident de Cataluña ha querido dejar claro que no va a cejar en su intento de volver a ser investido: "Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de Derecho y la Justicia por 'la unidad de la patria'".