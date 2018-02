El PSOE y el himno de España: "No tiene letra, ya está"

El PSOE no quiere oír hablar de nuevas letras para el himno de España, la Marcha de Granaderos que, por el momento es oficialmente sólo instrumental. Preguntada por la letra que Marta Sánchez ha compuesto para él, y que ha emocionado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, la número cuatro del PSOE, Carmen Calvo, ha lamentado que haya quien intente "hacer política constantemente con elementos simbóligos que no resuelven nuestras vidas" o se refieren a los "salarios, Estado del bienestar" o "igualdad entre españoles".

"Nuestro himno no tiene letra. Ya está. No es ni bueno, ni malo, ni nada. Es la realidad que tiene este país, por razones históricas. Nos guste o no, no tiene letra", ha dicho Calvo en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Ferraz.

Acto seguido, aludiendo a su respeto por las artes como exministra de Cultura, Calvo ha asegurado que "Marta Sánchez tiene una de las mejores voces de nuestro país".

Carmen Calvo (PSOE): "Nuestro himno no tiene letra, ya está"

Arrimadas: "Marta Sánchez fue muy valiente"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha destacado este lunes la valentía de Marta Sánchez y de otros artistas que, en su opinión, están defendiendo sin complejos un patriotismo civil. Arrimadas ha dicho que los partidos, especialmente en Cataluña, han tenido precisamente muchos complejos a la hora de usar los símbolos nacionales y que hay que ir poco a poco perdiéndolos. Arrimadas ha evitado hablar de iniciativas concretas para poner letra al himno de España.

"Lo que hizo Marta Sánchez fue muy valiente, hay muchos artistas que están defendiendo sin complejos un patriotismo civil, un patriotismo que es defender los símbolos, pero también la igualdad, la unión, la libertad y los servicios públicos en un país", ha dicho en rueda de prensa. "Los partidos, especialmente en Cataluña, han tenido complejos a la hora de usar los símbolos y me parece que hay que ir poco a poco perdiendo esos complejos".

Arrimadas ha dicho que una de las pocas cosas buenas ha traído el proceso separatista es que se "se ha despertado un sentimiento de orgullo de ser español, un patriotismo civil y moderno". "Reconocemos la valentía y la libertad de cadas artista de dar letra al himno", ha añadido.

Marta Sánchez le pone letra al himno de España E.E.

No es la primera vez que se intenta poner letra al himno. En 2007, el Comité Olímpico llegó a organizar hasta un concurso para buscar las palabras adecuadas, pero el resultado nunca llegó a ser adoptado oficialmente.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

‘Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón’ . Valiente y emocionante @Martisima_SoyYo poniendo letra y corazón al himno nacional. https://t.co/DkaYwPwyAq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de febrero de 2018

La letra del himno de Marta Sánchez

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra,la que vio nacer un corazón aquí.

Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mi,por eso resistí.

Crece mi amor cada vez que me voy,pero no olvides que sin ti no se vivir.

Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazóny no pido perdón.

Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,honrarte hasta el fin.

Como tu hija llevaré ese honor,llenar cada rincón con tus rayos de sol.

Y si algún día no puedo volver,guárdame un sitio para descansar al fin."