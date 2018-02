La fiscal sobre el papel de Cifuentes como 'experta' en hostelería: "¿No había más gente?"

"¿No había más gente? ¿Tenía que ser precisamente ella [Cristina Cifuentes] la que estuviese en las dos mesas y encima en el comité de expertos? Eso es lo que nos llama un poco la atención". La pregunta salió por boca de la fiscal en mitad de la declaración judicial de Tania Sonsoles Recoder, exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid. La funcionaria estaba citada a declarar como investigada por la concesión de la gestión de la cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.

Los informes de la Guardia Civil sobre la concesión de los contratos en 2009 y 2011 explican que los concursos pudieron estar manipulados para gratificar al empresario por sus fuertes donaciones a Fundescam y que el comité de expertos que valoró las ofertas, una terna en la que estaba Cristina Cifuentes, habría mentido para favorecerle. Además, los fiscales se cuestionan el papel de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en las adjudicaciónes, ya que además de miembro del comité de expertos, era presidenta de la mesa de contratación.

Declaración de la jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid

En su declaración ante la Audiencia Nacional, la exresponsable de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid reconoce que ninguna de las tres personas que formaron el comité de expertos tenía experiencia "pura y dura" en hostelería y que en su caso, su bagaje en restauración se limita a sus labores como "como ama de casa". La réplica de la fiscal no se hizo esperar: "¿Y no podían encontrar a nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene..."

Cifuentes no avisó

En la mayor parte de su declaración, la funcionaria de la Asamblea de Madrid declinó cualquier responsabilidad sobre manipulación alguna en este contrato y negó incluso que supiera la duplicidad de puestos de Cifuentes, que además de formar parte del comité de expertos eramiembro de la mesa de contratación que otorgó el contrato. "Yo no participaba en esas reuniones", zanjó Recoder. "A mi únicamente se me comunica que yo he sido designada parte del comité de expertos y que me tenggo que reunir con los otros dos miembros, y se me da por hecho quienes son. Yo no tengo que tener conocimiento".

"¿Y usted no formuló ninguna reserva a que la señora Cristina Cifuentes perteneciese también al comité de expertos?" preguntó la fiscal. "Yo no sabía que la señora Cifuentes era miembro de la mesa de contratación porque eso son partes estancas. Yo no tengo conocimiento de ese dato y creo recordar que [ella] no puso de manifiesto que era miembro de la mesa de contratación". ¿Es decir, que valoraron las ofertas y durante todo el proceso usted no era consciente y no conocía si pertenecía la señora Cifuentes a la mesa de contratación?" incide la fiscal.

"Han pasado nueve años y no le puedo decir a ciencia cierta o lo sabía o no, porque yo no participo en ningún momento en el proceso de contratación [...]En cuanto a las causas de abstención y recusación, como abstención tenía que haberse abstenido Cristina Cifuentes. Yo no podía intervenir. Y para yo formular una recusación tendría que ser interesada en el procedimiento administrativo". Y no lo era.