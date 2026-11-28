En mi laboratorio, una de las noticias que recibimos con mayor frecuencia es que estábamos equivocados. No es malo. Significa que alguien ha encontrado algo que no habíamos visto, que un experimento ha desbaratado nuestras previsiones o que la naturaleza se ha permitido el lujo de desobedecernos.

Fuera del ámbito científico, sin embargo, rectificar parece haberse convertido en un defecto del carácter.

Me intriga esa contradicción. ¿Por qué consideramos inteligente al investigador que abandona una hipótesis refutada y sospechamos del ciudadano que modifica sus convicciones? Al primero le reconocemos honestidad intelectual; al segundo, dependiendo de nuestras simpatías, podemos llegar a llamarlo traidor.

El neurocientífico Stephen Fleming publicó este año en Nature Reviews Neuroscience una revisión sobre la metacognición, término que designa nuestra capacidad para evaluar y regular los propios procesos mentales. Somos capaces de resolver un problema y estimar, además, las probabilidades de haberlo hecho correctamente.

Podemos pensar acerca de lo que pensamos. Esta facultad nos permite reconocer nuestros errores, modificar estrategias y aprender de los demás. Pero la seguridad con la que defendemos una idea no siempre guarda relación con su veracidad. Podemos estar profundamente convencidos de algo profundamente falso.

La certeza también puede ser una trampa biológica.

El pasado septiembre, un equipo de investigadores publicó en el European Journal of Social Psychology los resultados de dos experimentos realizados con 1.096 personas. Querían averiguar cómo influía la orientación ideológica en nuestra capacidad para modificar las creencias cuando nos enfrentamos a evidencias que las contradicen.

Encontraron algo interesante: en la población estudiada, quienes ocupaban posiciones ideológicas moderadas mostraban mayor disposición a reconsiderar sus opiniones que quienes se situaban en cualquiera de los extremos. La rigidez del pensamiento parecía estar más relacionada con la radicalidad de las convicciones que con su orientación política.

¿Por qué nos cuesta tanto rectificar?

Otro trabajo, publicado este año en el Journal of Personality and Social Psychology, aporta una explicación. Mediante diferentes estudios que involucraron a 4.535 participantes, los investigadores comprobaron que tendemos a exagerar el rechazo social que sufriríamos si modificáramos nuestras creencias políticas.

Tememos perder amigos, decepcionar a nuestros familiares o despertar recelos entre quienes hasta entonces nos consideraban uno de los suyos. Hay ocasiones en las que seguimos defendiendo determinadas ideas por miedo a quedarnos solos.

Me pregunto cuántas de nuestras convicciones sobrevivirían si desapareciese la necesidad de pertenecer a un grupo.

Como inmunólogo, encuentro una analogía sugerente. Nuestro sistema inmunitario necesita distinguir las amenazas reales de aquello que puede tolerar. Cuando pierde esa capacidad discriminatoria, puede terminar atacando al organismo que debería proteger. Algo parecido podría ocurrir con nuestras convicciones cuando cualquier discrepancia se interpreta como una agresión.

El pasado 3 de noviembre, la revista Nature publicó una reflexión acerca de la relación entre ciencia y democracia. Sus autores defendían la necesidad de preservar el conocimiento científico independiente y favorecer una deliberación pública informada.

Ambas actividades, la ciencia y la democracia, necesitan ciudadanos capaces de convivir con la incertidumbre. Hoy tenemos una jornada dedicada a la reflexión. Curiosa disposición legislativa esta de reservarle 24 horas a una facultad que nuestra especie ha tardado millones de años en desarrollar.

Quizá convendría aprovecharla para formularnos una pregunta incómoda: ¿qué evidencias necesitaría encontrar para admitir que estoy equivocado? Si la respuesta es ninguna, probablemente nuestra convicción haya dejado de pertenecer al territorio de la razón.

He aprendido de la ciencia que la duda puede ser extraordinariamente fértil. La considero una suerte de sistema inmunitario del pensamiento. Nos protege de nuestras propias certezas.

Y sospecho que una de las manifestaciones más hermosas de la libertad humana consiste en conservar, durante toda la vida, el derecho a contradecir a la persona que fuimos ayer.