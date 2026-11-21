Estamos acostumbrados a pensar que una vacuna se fabrica por millones y después se administra a personas distintas. De la que te hablo hoy funciona al revés: primero hay que conocer el cáncer de alguien y, a partir de sus propias mutaciones, fabricar un tratamiento específico; diría: personalizado.

El resultado acaba de publicarse en The New England Journal of Medicine y merece atención. El ensayo incluyó a 1.137 pacientes con melanoma cutáneo de alto riesgo cuyo tumor había sido extirpado por completo mediante cirugía.

Que no quede enfermedad visible no significa que el peligro haya desaparecido. Algunas células malignas pueden permanecer escondidas y provocar meses o años después una recaída, de modo que estos pacientes reciben tratamientos destinados a reducir esa posibilidad.

Todos los participantes recibieron pembrolizumab, la conocida inmunoterapia que libera uno de los frenos con los que el cáncer consigue contener a las defensas. Dos tercios recibieron además intismeran autogene, una terapia de ARN mensajero fabricada individualmente; el resto recibió placebo.

Aquí está la verdadera novedad. Personalizar un tratamiento contra el cáncer suele significar analizar un biomarcador y escoger entre varios medicamentos existentes; en este caso hay que fabricar uno nuevo para cada persona.

Se estudia el tumor, se identifican mutaciones capaces de diferenciar sus células de las sanas y se seleccionan hasta 34 de esas señales. Después se construye un ARN mensajero con esa información para enseñarle al sistema inmunitario qué debe buscar.

Sé que la palabra vacuna ayuda a entenderlo, mas puede engañar un poco.

En realidad, no pretende evitar que aparezca un melanoma en una persona sana; intenta entrenar las defensas de alguien que ya ha tenido la enfermedad para que reconozcan mejor cualquier célula tumoral que haya sobrevivido.

Podríamos definirlo como "una vacuna para el después".

Los números son bastante claros. A los 24 meses, el 82,2% de quienes recibieron la combinación seguía vivo y sin recaída, frente al 70% entre quienes tomaron la inmunoterapia con placebo, es decir sin la vacuna personalizada.

También disminuyó la aparición de metástasis a distancia. A los dos años, el 88,5% de los tratados con ambas inmunoterapias permanecía libre de ellas, comparado con el 80,2% del grupo control.

No hace falta convertir estos porcentajes en una clase de estadística para comprender su importancia. En un ensayo fase 3, amplio y aleatorizado, añadir un producto construido a partir de las características genéticas de cada cáncer mejoró el resultado obtenido con una inmunoterapia que ya constituye un tratamiento de referencia.

Ergo, la medicina personalizada adquiere aquí un significado casi literal. Ya no hablamos únicamente de buscar cuál de las cajas disponibles en la farmacia se ajusta mejor con una persona, sino de fabricar una caja que antes de conocer a ese paciente ni siquiera existía.

Como siempre digo: conviene evitar la euforia. Todavía no sabemos si quienes recibieron la combinación vivirán más años, porque el ensayo aún no ha demostrado una mejora en supervivencia global y el seguimiento continúa.

Tampoco sale gratis en términos médicos. Los efectos adversos graves o clínicamente importantes fueron algo más frecuentes con la estrategia individualizada: 23,6% frente a 20,3%.

Después aparece un desafío menos espectacular, aunque decisivo. Hay que obtener suficiente tejido, secuenciarlo, seleccionar los neoantígenos adecuados, diseñar el ARN, producirlo con garantías y conseguir que llegue a tiempo al hospital.

Eso significa dinero, infraestructura y acceso. Una medicina fabricada para cada enfermo puede representar quizá la expresión más refinada de la oncología moderna y, al mismo tiempo, crear una nueva frontera entre quienes pueden recibirla y quienes quedan fuera.

Aun así, el estudio responde una pregunta importante. ¿Puede una inmunoterapia diseñada a partir del tumor de una única persona mejorar un tratamiento que ya funciona? En el melanoma de alto riesgo, después de la cirugía, este ensayo fase 3 dice que sí.

Durante décadas intentamos encontrar medicamentos capaces de tratar a muchos pacientes. Tal vez una parte del futuro consista justamente en lo contrario: aceptar que algunos cánceres obligarán a fabricar, para cada persona, su propia medicina.