Unas luces en el Guggenheim o mojarse los pies en la playa por Barcelona: estos son los planes ODS de la semana

El viernes 13 suele ser motivo para quedarse en casa por su mala fama. Pero, si esta semana hay que tentar a la suerte, mejor hacerlo con un buen plan.

Los próximos días se podrá ser iluminado por fluorescentes, mojarse los pies para hablar de cambio climático, limpiar la ribera de un río o disfrutar de un flamenquito por la noche.

Así que, supersticiones aparte y sin más dilación, estos son los planes vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrán disfrutar durante los próximos días.

Hágase la luz

Barrera artificial de luz fluorescente azul, roja y azul Dan Flavin, VEGAP, Bilbao 2026 Foto: Erika Ede

Todo puede ser arte a través de diferentes medios y, para Dan Flavin, hasta un tubo fluorescente puede tener su cabida en una sala de museo.

El Guggenheim Bilbao acaba de inaugurar Dan Flavin: Algo de luz, una exposición que recorre el trabajo del artista estadounidense desde sus inicios con fluorescentes blancos hasta grandes instalaciones de color capaces de iluminar toda una sala.

La muestra reúne más de veinte obras realizadas entre las décadas de 1960 y 1980, y combinan la iluminación artificial del artista con la luz natural que entra en el edificio de Frank Gehry, haciendo que las salas cambien conforme pasan las horas.

Cuándo: hasta el 4 de abril.

Dónde: Museo Guggenheim Bilbao.

Arena en los pies

Playa en Barcelona. El Centre de la Platja

Normalmente nos informamos del cambio climático a través de presentaciones, libros o noticias. Pero hacerlo con las olas del mar de fondo y con arena entre los pies puede ayudar a verlo de otra manera.

El Centre de la Platja de Barcelona propone el sábado 14 Mulla't els peus i... parlem de com ens adaptem al canvi climàtic, un itinerario y conversación al aire libre para recorrer el litoral mientras se habla de cómo una ciudad costera puede prepararse ante los cambios que ya afectan a su entorno.

La propuesta forma parte de las actividades ambientales del centro, es gratuita, requiere inscripción previa y dura una hora y media.

Cuándo: 14 de noviembre, de 10.30 a 12.00 horas.

Dónde: Centre de la Platja, Barcelona.

Conservar un islote

Voluntarios recogiendo basura de un río. Envato

Todos podemos hablar del medioambiente, pero pocos estarán dispuestos a arremangarse para cuidar de él.

El Museo de la Ciencia organiza el 18º voluntariado ambiental en el islote de El Palero, una jornada dedicada a recuperar este espacio retirando basura y restos inorgánicos y trabajar sobre la vegetación mediante podas y otras tareas de acondicionamiento.

La actividad comienza a las 10.00 y se prolongará durante unas tres horas. Es gratuita y de asistencia libre con reserva previa.

Cuándo: 14 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas.

Dónde: islote de El Palero, Valladolid.

Día del flamenco

Poster Día del Flamenco. Ateneo de Madrid

El 16 de noviembre se celebra en el Ateneo de Madrid una noche dedicada al cante, la guitarra y las palabras que rodean el arte del flamenco.

La cita comenzará a las 20:30 horas con la presentación del Glosario de cantes flamencos y un homenaje a Manuel Ríos Ruiz, poeta, periodista y uno de los grandes divulgadores del género. Tocará escucharlo bajo el título Voces flamencas para uso de neófitos y cabales, donde participarán Agapito Pageo y Mariko Ogura.

A las 21:00 arrancará En Candil, una nueva reunión flamenca presentada por Juan Luis Cano, con Alfonso Mansilla al cante y al piano y Javi Pimiento a la guitarra.

Cuándo: 16 de noviembre, desde las 20:30.

Dónde: Ateneo de Madrid.