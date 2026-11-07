Escuchamos cantar a un mirlo y sabemos que aquello no es Mozart. Tampoco habla, aunque a veces mantenga una especie de conversación. Sin embargo, detrás de esas notas hay reglas acústicas similares a las que utilizamos cuando hablamos o cantamos los humanos.

¡Sorprendente!

Logan S. James, Jon T. Sakata y sus colaboradores acaban de demostrarlo en Science. Analizaron los cantos de 367 especies de aves y los compararon con habla y canciones humanas en 52 lenguas.

En total estudiaron más de 74.500 elementos vocales de unos 5.900 cantos de pájaros y más de 15.000 elementos producidos por seres humanos.

Aquí van los resultados de tan "excéntrica" investigación.

Aves y humanos tendemos a realizar pequeños cambios de tono entre sonidos consecutivos, organizamos las vocalizaciones con regularidad temporal y alargamos con frecuencia el último elemento de una frase. Algo semejante ocurre cuando una melodía parece reposar antes de terminar o cuando nuestra voz avisa, sin palabras, de que estamos llegando al punto final de la intervención.

Hasta aquí podríamos recurrir a una explicación más o menos fácil: los humanos aprendemos a hablar y cantar escuchando a otros; muchas aves también aprenden sus cantos mediante imitación. Quizá las coincidencias procedan simplemente de compartir esa capacidad.

Sin embargo, los investigadores tuvieron una idea mejor: estudiar aves que no aprenden a cantar imitando. Compararon oscinos y colibríes; ellos poseen un aprendizaje vocal más independiente de esa "enseñanza social".

¡Las similitudes continuaron apareciendo!

El aprendizaje vocal no explicaba de manera sistemática aquellos patrones ni hacía que las especies capaces de imitar sonaran necesariamente más parecidas a nosotros. Ergo, algunas regularidades acústicas podrían surgir antes de que intervengan la cultura o la imitación.

Una explicación está en el propio cuerpo. Cambiar bruscamente de frecuencia entre dos notas exige determinados movimientos del aparato vocal; mantener ritmos regulares puede resultar mecánicamente eficiente y alargar el final de una secuencia podría relacionarse con la respiración.

Todo esto quiere decir que distintas especies pueden acabar encontrando soluciones parecidas porque comparten algunos problemas físicos al producir sonidos.

No hay que hilar muy fino para percatarnos de que estos datos son un dardo a nuestro egocentrismo. Durante siglos hemos colocado el lenguaje y la música entre las pruebas más refinadas de nuestra singularidad, como si Beethoven hubiera demostrado definitivamente que pertenecemos a otra categoría zoológica.

Debo remarcar que nadie está diciendo ahora que un chotacabras componga una sonata. El estudio compara propiedades acústicas, mas no demuestra que las aves utilicen nuestra gramática, atribuyan nuestros significados a sus cantos o experimenten una melodía como lo hacemos los humanos.

La diferencia importa. Encontrar una regularidad compartida no significa descubrir una mente compartida.

Pensemos en la danza. Podemos reconocer un ritmo antes de saber quién compuso la música; nuestro cuerpo anticipa una repetición y detecta cuándo una secuencia se rompe. Parte de ese placer pertenece a la cultura, aunque quizá otra parte nazca de posibilidades y restricciones biológicas bastante anteriores a Bach, Stravinski o Rosalía.

La pregunta que deja este estudio es sublime: ¿cuánto de nuestra música inventamos nosotros y cuánto estaba ya contenido en las posibilidades físicas de una garganta, unos pulmones y un cerebro capaces de ordenar sonidos?

No conocemos todavía la respuesta. Los propios autores señalan diferencias importantes entre especies y recuerdan que el tamaño corporal, la anatomía vocal y la fisiología respiratoria pueden modificar esos patrones.

Quizá la lección sea precisamente esa. La naturaleza no necesita copiarnos para producir algo que reconocemos como familiar. De hecho, puede llegar a ritmos parecidos siguiendo caminos evolutivos distintos.

Mañana, cuando un pájaro cante detrás de nuestra ventana, seguirá sin interpretar una canción humana. Nosotros, en cambio, podremos escucharlo sabiendo algo nuevo: entre su música y la nuestra hay distancias enormes, aunque en algún lugar de cada frase ambos obedecemos unas pocas reglas que ninguno de los dos inventó.