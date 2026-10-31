Imaginemos que durante casi dos años alguien visita periódicamente nuestra casa para hablarnos de salud. Aprendemos cuándo acudir al médico, cómo cuidar a un recién nacido, qué hacer ante una diarrea o por qué conviene planificar un embarazo. Lo razonable sería pensar que, al terminar, sabemos algo más.

Lo sorprendente es que quizá también tengamos amigos distintos.

Un estudio publicado el 14 de octubre en Nature muestra que una intervención educativa sanitaria puede modificar las relaciones entre las personas que la reciben. Marios Papamichalis, Laura Forastiere, Edoardo Airoldi y Nicholas Christakis analizaron a 8.331 habitantes de 110 aldeas rurales de Honduras y observaron cómo cambiaban sus redes de confianza, amistad y ayuda económica.

El experimento tiene una fuerza inhabitual en ciencias sociales. Los investigadores no llegaron después a preguntar qué había ocurrido: las aldeas y los hogares habían sido asignados de forma aleatoria a distintas intensidades de una intervención de salud materna, neonatal e infantil que duró 22 meses.

Los trabajadores comunitarios realizaron visitas domiciliarias y ofrecieron quince módulos educativos. Hablaron de ácido fólico, lactancia, planificación del parto, prevención de infecciones respiratorias y diarreas, auxilio paterno y usos de anticonceptivos, entre otros asuntos. Algunas familias recibieron las visitas y otras no.

Además, los científicos hicieron algo que califico como inteligente: cambiaron la proporción de hogares que recibía la intervención en cada pueblo. En algunas aldeas fue el 5%, en otras el 10, 20 o 30%; después hubo localidades donde alcanzó el 50, 75 o incluso el 100%.

Y aquí aparece la sorpresa.

Cuando pocas familias habían recibido la formación —entre el 5% y el 30%—, las personas tratadas tendían a perder vínculos con vecinos no tratados a quienes antes pedían consejo sanitario. En cambio, cuando la intervención alcanzaba a la mitad o más de los hogares, aumentaban las conexiones entre quienes tuvieron acceso a la información.

El conocimiento parecía tener una sociología propia. Si aprendían muchos, aparecía una comunidad nueva alrededor de ese saber compartido.

Dicho de otra manera: después de varias visitas sanitarias quizá dejamos de llamar a la vecina que siempre aconsejaba qué hacer con la fiebre del niño y empezamos a consultar a otra persona que aprendió lo mismo que nosotros.

El mecanismo observado resulta muy interesante. Los vínculos entre personas que habían recibido la intervención tendían a mantenerse o a aparecer de nuevo, mientras algunas relaciones entre tratados y no tratados desaparecían. Los análisis indican además que aprender de manera efectiva explicaba parte de esa reorganización.

La educación, por tanto, no entró únicamente en la cabeza de los participantes. Se hizo con un lugar en la arquitectura de sus relaciones.

Y no cambió únicamente a quién pedían consejo médico. Se encontraron modificaciones en los vínculos de amistad y en las relaciones económicas: quién prestaría dinero a quién, con quién se compartía tiempo libre o a quién se confiaba algo personal. Algunos de esos efectos continuaban observándose años después.

He de decir que hay una imagen que me gusta especialmente. Vista desde lejos, la red social del pueblo podía parecer casi igual: un número similar de personas y conexiones. Mas al acercarnos descubríamos que algunas líneas habían desaparecido y otras unían ahora a individuos diferentes.

La salud pública suele contar vacunas, consultas, folletos y porcentajes. Rara vez habla de amistades.

Sin embargo, una información nueva puede modificar quién posee autoridad dentro de una población. Si una persona aprende algo que los demás desconocen, también cambia su posición relativa: puede convertirse en referencia para unos y dejar de necesitar el consejo de otros.

Ergo, educar nunca es una intervención completamente neutra desde el punto de vista social. Introducir conocimiento altera, al menos en determinadas circunstancias, la manera en que circulan la confianza y la autoridad.

Esto merece atención porque las consecuencias no tienen por qué ser siempre beneficiosas. Los propios autores reconocen que no pueden determinar si la reorganización observada mejoró o empeoró la vida de las personas. Perder una relación basada en información sanitaria dudosa puede resultar útil; perder con ella amistad, apoyo económico o compañía ya es otra historia.

Tampoco conviene trasladar sin más una aldea hondureña a Madrid, Barcelona o París. Allí las relaciones personales sustituyen con frecuencia funciones que en Europa desempeñan médicos, bancos o instituciones públicas, y la intervención fue presencial, prolongada y desarrollada en pequeñas comunidades rurales.

Aun así, el trabajo deja una pregunta muy pertinente para nuestras políticas sanitarias.

Cuando diseñamos una campaña sobre vacunación, alimentación, salud sexual, antibióticos o prevención cardiovascular solemos preguntarnos si las personas aprenderán el mensaje y cambiarán su conducta. Quizá deberíamos estudiar también qué ocurre entre ellas después de instruirse.

Pensemos en un barrio donde sólo una pequeña parte de las familias recibe un programa intensivo sobre vacunación infantil. O en un pueblo donde algunos cuidadores de personas mayores participan en sesiones de prevención mientras otros quedan fuera.

El estudio hondureño no permite afirmar qué sucedería en España, aunque invita a medir algo que normalmente ni siquiera consideramos: si la intervención fortalece la comunidad, crea nuevos referentes o separa grupos que antes permanecían conectados.

También puede cambiar nuestra manera de implantar programas. Si los efectos dependen de cuántas personas reciben la información, quizá algunas intervenciones deban diseñarse para alcanzar una masa suficiente de población en lugar de repartir pequeñas dosis educativas y esperar que el conocimiento se difunda.

Eso tendrá que demostrarse en cada contexto. Una escuela no es una aldea, una residencia de mayores tampoco y un grupo de WhatsApp posee leyes sociales que probablemente harían palidecer a cualquier epidemiólogo.

El hallazgo que publica Nature resulta valioso porque nos recuerda algo sencillo que a veces olvidamos: aprender modifica nuestra relación con el mundo y también con quienes lo habitan.

Cambiamos de médico cuando confiamos más en otro. Dejamos de preguntar a nuestros padres cuando descubrimos que aquella certeza familiar era falsa. Elegimos nuevos interlocutores cuando alguien sabe algo que necesitamos.

El conocimiento también selecciona compañías.

A lo mejor por eso una buena intervención sanitaria debería preguntarse dos cosas al culminar.

La primera es evidente: "¿Qué ha aprendido esta persona?".

La segunda es más humana: "¿A quién llama ahora cuando tiene miedo?".