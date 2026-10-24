Imaginemos el sureste de lo que hoy llamamos China hace unos 150 millones de años. Entre helechos, coníferas y animales que todavía nos costaría nombrar, una criatura emplumada corre por el suelo; tiene dientes, una cola larga y un segundo dedo del pie capaz de levantarse como el de algunos dinosaurios depredadores.

Si levantara la cabeza quizá vería a otras especies desplazándose por el aire. Ella, probablemente, no podría seguirlos. Sus "brazos" eran demasiado cortos para mantener un vuelo activo y su cuerpo parecía construido para otra vida: la de permanecer con los pies sobre la tierra.

Ese animal acaba de recibir un nombre: Yuezhuornis yangyuanensis. Liming Xu, Min Wang y sus colaboradores lo describieron el 14 de octubre en Nature, a partir de un fósil del Jurásico tardío encontrado en la fauna de Zhenghe, en la provincia china de Fujian.

Pertenece a los avialanos, el grupo evolutivo donde se encuentran las aves y sus parientes extinguidos más próximos. Vivió prácticamente en la misma época que Archaeopteryx, aquel animal con plumas, dientes y garras que durante generaciones ocupó los libros escolares como una especie de fotograma decisivo entre dinosaurio y pájaro.

Yuezhuornis estropea un poco esa película. Y eso es precisamente lo que veo interesante.

Estamos acostumbrados a contar la aparición de las aves como una historia de conquista. Algunos dinosaurios desarrollaron plumas, las extremidades anteriores devinieron otras estructuras, el cuerpo se hizo más ligero y, después de muchos cambios, apareció una de las "invenciones" más deslumbrantes de la evolución: el vuelo.

El relato funciona estupendamente cuando conocemos el final. Miramos un vencejo, un águila o una golondrina y reconstruimos hacia atrás una escalera cuyos peldaños parecen dirigirse inevitablemente al cielo.

Sin embargo, hoy podemos decir que la evolución nunca vio esa rampa ascendente.

El fósil descrito en Nature presenta una anatomía extraña incluso para los estándares del Jurásico. El cráneo reúne caracteres que recuerdan tanto a avialanos como a troodóntidos, pequeños dinosaurios cercanos a las aves; conserva dientes serrados y posee un segundo dedo hiperextensible semejante al de los deinonicosaurios.

Luego están los brazos. En relación con las patas traseras son marcadamente cortos, unas proporciones que los análisis de los investigadores acercan a animales terrestres incapaces de vuelo activo. Al compararlo con otros paravianos jurásicos y con aves actuales, Yuezhuornis cae del lado de quienes caminan bastante mejor de lo que vuelan.

No niego que la imagen es maravillosa: casi al comienzo de la historia de las aves aparece un miembro de esa familia que parece haber dicho que el cielo podía esperar.

Naturalmente, no dijo nada. La selección natural no tiene intenciones ni planes.

Eso que llamamos evolución surge de variaciones heredables, selección, azar, restricciones biológicas y ambientes que cambian. Algunas soluciones prosperan durante millones de años; otras duran menos y muchas desaparecen sin dejar siquiera un fósil que podamos encontrar.

Yuezhuornis obliga a recordar esa diversidad inicial. Cuando las primeras aves comenzaban a diferenciarse, no todas las líneas estaban necesariamente perfeccionando el mismo proyecto aerodinámico. Algunas exploraban maneras distintas de habitar el mundo.

De hecho, aquí recomiendo frenar una tentación. El fósil apoya con fuerza una vida terrestre y la incapacidad para el vuelo activo, mas no demuestra que este animal descendiera de antepasados voladores y después perdiera esa habilidad.

Para saberlo tendríamos que reconstruir con mayor certeza lo que podían hacer sus antecesores inmediatos. Y ahí aparece un problema conocido por cualquier paleontólogo: el Jurásico no tuvo la amabilidad de conservarnos un archivo completo.

Los fósiles de aves de aquella época son escasos. La posición de Yuezhuornis en el árbol evolutivo y su forma de locomoción proceden de caracteres anatómicos, proporciones corporales y análisis filogenéticos; nadie, por razones evidentes, lo vio despegar o fracasar en el intento.

Esa cautela hace que el hallazgo resulte todavía más atrayente. No necesitamos convertirlo en "el ave que desaprendió a volar" para comprender lo que aporta: muy temprano en la evolución aviar ya existían animales con anatomías y formas de vida bastante distintas.

Ergo, la historia de las aves se parece menos a una autopista que a un territorio lleno de senderos. Nosotros vemos con especial claridad aquel que llegó hasta las aproximadamente once mil especies actuales porque somos espectadores situados al final de una parte de la película.

Hacemos algo parecido con nuestras propias biografías. Cuando alguien alcanza cierto éxito, resulta tentador ordenar el pasado como si cada episodio hubiera sido una estación necesaria hacia ese destino: aquel profesor descubrió su talento, aquel fracaso fortaleció su carácter, aquel encuentro cambió su vida.

La narración queda preciosa. También tiene algo de trampa.

Mientras vivimos, rara vez sabemos qué acontecimientos terminarán siendo determinantes. Hay trabajos que parecían concluyentes y se olvidan, relaciones que creíamos accesorias y permanecen, decisiones tomadas casi por azar que años después convertimos en momentos fundacionales.

Con la evolución ocurre algo parecido, aunque sin narrador. Una característica que desde el presente interpretamos como transición puede haber sido una solución perfectamente útil por sí misma, sin necesidad alguna de conducir hacia lo que apareció después.

Las plumas constituyen un buen ejemplo. Existieron antes del vuelo y pudieron servir para aislamiento térmico, exhibición o protección; posteriormente algunas estructuras emplumadas adquirieron funciones aerodinámicas. La evolución recicla lo que ya existe; las categorías las inventamos nosotros.

Por eso me gusta Yuezhuornis. Durante 150 millones de años quedó comprimido en una roca hasta que alguien pudo leer en sus huesos una historia que contradice nuestra afición por las líneas rectas.

Era un pariente temprano de las aves con "brazos" demasiado pequeños para la hazaña que acabaría definiendo a casi todo su linaje. Mientras otros conquistaban el aire, él probablemente corría.

No sabemos si sus antepasados habían volado ni conocemos todos los caminos que rodearon su existencia. Somos conscientes de algo más útil: hubo caminos.

Después miramos una golondrina atravesar el cielo y parece inevitable que todo terminara así. No lo fue. La evolución nunca supo que quería "inventar" las alas; fuimos nosotros quienes, millones de años después, echamos la vista hacia atrás y decidimos que aquel era el argumento.