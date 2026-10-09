Un homenaje a Lorca en Granada o una carrera con tu perro en Valencia: estos son los planes ODS de la semana

Octubre avanza y esta semana toca elegir entre varias propuestas sostenibles cuyo foco se encuentra en el deporte, la poesía, la música y el arte.

Los próximos días permitirán correr junto a centenares de perros en Valencia o recordar a Federico García Lorca por las calles de Granada.

De norte a sur y sin más dilación, esta es la agenda vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta semana.

Correr por cuatro patas

Poster III Edición Dogfy Run Valencia. Cedida

Este plan es para los amantes de los perros, de las carreras o, mejor aún, de ambas cosas. Si te apetece correr con (y también por) los perretes, esta cita en Valencia es para ti.

El 17 de octubre, el Parque de Cabecera de Valencia acogerá por primera vez la Dogfy Run Solidaria, una carrera en la que personas y perros podrán completar juntos recorridos de 2,5 o 5 kilómetros, tanto corriendo como caminando. La jornada reunirá además actividades, foodtrucks, espacios de las protectoras participantes y propuestas para toda la familia.

Detrás del plan también está el objetivo solidario de destinar el 100% de la recaudación de las inscripciones y del dorsal 0 a ResCat&Dog, El Refugio de María, Modepran y Ribercan, cuatro protectoras valencianas que todavía afrontan las consecuencias del dana.

Cuándo: 17 de octubre, desde las 10.00 horas.

Dónde: Parque de Cabecera, Valencia.

La Rosa de la muerte

Poster Requiem por Lorca. Fundación Federico García Lorca

Una vez más os traemos otro plan dedicado a Federico García Lorca y cómo 90 años después de su asesinato Granada volverá a llenarse de sus palabras.

Del 15 al 18 de octubre, la ciudad acoge Réquiem por Lorca, un gran homenaje colectivo lleno de música, poesía y artes escénicas en los espacios más reconocibles de la ciudad. Dividida en cuatro actos, la propuesta utiliza el caligrama del poeta de 1934 Rosa de la muerte como hilo conductor.

El homenaje arrancará el jueves 15 con las campanas de la Torre de la Vela en una jornada titulada Agua para tu amor. Al día siguiente, Tierra por tu alma culminará en la Plaza de las Pasiegas con 200 voces cantando juntas.

El programa continuará durante todo el fin de semana hasta cerrar el domingo con las campanas de Granada sonando de forma conjunta y un homenaje sonoro a Lorca desde la Alhambra. La mayoría de actividades son gratuitas, aunque algunas necesitan entrada o reserva previa.

Cuándo: del 15 al 18 de octubre.

Dónde: diferentes espacios de Granada.

Electrónica folklore

Poster Microconcierto Joana Dark. CaixaForum

El techno y el mundo rural no suelen ir en la misma frase, aunque mezclarlos puede acabar sonando a sintetizadores. Este sábado, CaixaForum Barcelona propone viajar hasta las raíces del mundo rural catalán a través de los sonidos del presente.

El grupo Joana Dark llevará al escenario Lo secà, un proyecto que recupera canciones de la tradición oral y las reinterpreta con electrónica, percusión y una puesta en escena donde las voces femeninas protagonizan el encuentro. El concierto forma parte del ciclo Microconciertos de CaixaForum y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Cuándo: 10 de octubre, a las 18:30.

Dónde: CaixaForum Barcelona, avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8.

¿Pueblo o Galería?

Poster 19a Ruta del Arte. Portes Obertes

Durante cuatro días, en Girona no tendrás que decidir si dar un paseo turístico o comprar una entrada para el museo. En Castelló d'Empúries tendrás ambas opciones al mismo tiempo.

Del 9 al 12 de octubre, la localidad gerundense celebra la 19 Ruta del Arte, una iniciativa artística y cultural que convierte espacios públicos y privados, edificios históricos y rincones del municipio en pequeñas salas de exposición abiertas a artistas visuales.

La propuesta es gratuita, está abierta a todos los públicos y combina disciplinas y formatos muy distintos. Además, el Ecomuseu Farinera acogerá un mercado del arte durante todo el fin de semana.

Cuándo: del 9 al 12 de octubre.

Dónde: Castelló d’Empúries, Girona.