Una presentación de un cuento solidario en Madrid o una cumbre sobre impacto social en Barcelona: los planes ODS

Niña sentada en libros en la biblioteca y leyendo un libro. Istock

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Madrid, País Vasco y Barcelona para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Cuento solidario

Presentación del cuento solidario Susanita 'Pérez'.

La presentación del cuento solidario Susanita 'Pérez' se enmarca en la semana del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, una fecha clave para visibilizar la enfermedad, apoyar la investigación y acompañar a los niños y familias que la afrontan.

La obra, inspirada en la historia de María, narra el enfrentamiento diario de una niña con un gran gato negro como metáfora de la enfermedad, destacando valores como la fuerza, la valentía y la esperanza.

El libro está comprometido con la lucha contra el sarcoma de Ewing y destina su recaudación a la investigación y a la sensibilización sobre el cáncer infantil.

En el evento participarán Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española, estrechamente vinculado a María Caamaño; Gonzalo Caballero, torero y presidente de la Asociación La Sonrisa de M4RIA; y Celia Serradilla, autora del cuento.

Dónde: Ámbito Cultural – El Corte Inglés de Callao (4.ª planta), Madrid.

Cuándo: 9 de febrero a las 17 horas.

Liderazgo sostenible

Concepto de innovación sostenible. Istock

Future Sustainability Leaders es un plan formativo impulsado por Forética para capacitar a profesionales con alto potencial en el liderazgo de equipos y proyectos con enfoque sostenible.

La iniciativa responde a la necesidad creciente de integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la estrategia empresarial, en un contexto marcado por la emergencia climática, la presión regulatoria y una mayor conciencia social.

El programa está dirigido a jóvenes profesionales de entre 20 y 35 años con una clara motivación por la sostenibilidad, que deseen convertirse en agentes de cambio dentro de sus organizaciones.

A través de esta formación, los participantes desarrollan habilidades de liderazgo, impulsan procesos de transformación interna y actúan como embajadores del propósito empresarial.

Se estructura en seis módulos distribuidos en diez semanas y se imparte en formato blended learning, combinando sesiones online y presenciales. La primera edición comienza el 11 de febrero y finaliza el 22 de abril, con una duración total de 30 horas lectivas y las inscripciones abiertas.

Dónde: online.

Cuándo: a partir del 11 de febrero.

15 cortos por el planeta

Los espectadores se sumergen en una película cautivadora en el teatro. Istock

15 visiones para conservar nuestro planeta es una propuesta cinematográfica y educativa que reúne quince cortometrajes infantiles con el objetivo de fomentar el conocimiento ambiental y el pensamiento crítico entre niños, niñas y jóvenes.

A través del cine, la actividad busca contribuir a la formación de una sociedad más consciente y comprometida con la protección del planeta.

La proyección tendrá lugar el 14 de febrero, de 11:00 a 12:30 horas, en el Real Jardín Botánico de Madrid, y está organizada por el CSIC. El formato es presencial e incluye una actividad educativa al finalizar la sesión, pensada para reforzar los mensajes ambientales abordados en los cortos.

La iniciativa está recomendada para público familiar e infantil de entre 6 y 12 años, que deberán asistir acompañados de una persona adulta responsable.

Además, se ha previsto una proyección adaptada para público infantil con TEA. La entrada es gratuita, pero es necesario realizar reserva previa.

Dónde: Real Jardín Botánico de Madrid, Plaza de Murillo, 2, Madrid.

Cuándo: 14 de febrero de 11 a 12:30 horas.

Premio medioambiental

Premio BBVA a la Innovación en Sostenibilidad Medioambiental 2025.

EL CORREO y BBVA convocan el Premio BBVA a la Innovación en Sostenibilidad Medioambiental con el objetivo de impulsar y visibilizar proyectos que generen impacto ambiental y social positivo, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Basque Country 2030.

El galardón reconoce a empresas y profesionales comprometidos con la transición ecológica y un modelo de crecimiento económico más sostenible y justo en el País Vasco.

La convocatoria está dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas con sede en Euskadi que desarrollen iniciativas de innovación medioambiental en el ámbito empresarial, aunque esta no sea su actividad principal.

Los proyectos deben llevar al menos un año en funcionamiento, demostrar una reducción del impacto ambiental y contribuir a la competitividad de la organización mediante soluciones innovadoras en procesos, productos, servicios o modelos de negocio.

El premio contempla dos categorías —Innovación empresarial sostenible y Compromiso Ambiental Corporativo— y está dotado con 5.000 euros por categoría. La presentación de candidaturas se realiza a través de un formulario web, con fecha límite el 16 de febrero, y el fallo del jurado se dará a conocer el 16 de marzo en un acto de entrega en Bilbao.

Dónde: País Vasco.

Cuándo: fecha límite de presentación de proyectos es el 16 de febrero.

Congreso de impacto social

Congreso Internacional de Divulgación, Transferencia e Impacto Social de la Ciencia (CoDi).

El 2º Congreso Internacional sobre Divulgación, Transferencia e Impacto Social de la Ciencia (CoDi) se celebrará del 16 al 18 de febrero de 2026 en la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona.

Organizado por la FIMA y Ediciones Profesionales de la Información, el encuentro pone el foco en el papel clave de la comunicación científica y su influencia en la sociedad contemporánea.

En un contexto de rápido avance del conocimiento, la divulgación y la transferencia de la ciencia se presentan como herramientas esenciales para democratizar el acceso al saber, fortalecer la relación entre ciencia y ciudadanía y favorecer la toma de decisiones informadas.

El programa abordará cuestiones como la medición del impacto social de la ciencia, la ciencia ciudadana, la ética en la comunicación, la inclusión y la equidad, así como estrategias innovadoras de divulgación en medios tradicionales y digitales.

También se analizarán el papel de la inteligencia artificial generativa, las redes sociales, la ciencia abierta y la influencia del conocimiento científico en políticas públicas y normativas.

Dónde: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA) Melcior de Palau, 140, Barcelona.

Cuándo: del 16 al 18 de febrero.