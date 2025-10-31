Un documental por los océanos en Lanzarote o unas jornadas ambientales en Segovia: los planes ODS de la semana

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Valencia, Lanzarote o Madrid acogerán en sus agendas culturales exposiciones, actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Green Summit

Cartel del VLC Green Summit'25.

El VLC Green Summit 2025, organizado por la Cámara de Valencia, se celebrará el 5 de noviembre en el Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), en formato presencial.

Este encuentro se ha consolidado como el principal referente en Valencia sobre innovación y sostenibilidad, reuniendo a profesionales, empresas e instituciones comprometidas con un futuro económico más responsable y sostenible.

El evento tiene como objetivo impulsar la aplicación práctica de la sostenibilidad dentro de las organizaciones, abordando temas como el ecodiseño, la evaluación del ciclo de vida, la elaboración de reportes sostenibles y la comunicación responsable.

A través de conferencias y espacios de diálogo, se presentarán tendencias, herramientas y estrategias que faciliten la transición hacia modelos empresariales más verdes y eficientes.

La sostenibilidad será tratada desde tres ejes fundamentales: social, económico y ambiental. Cada dimensión se analizará en profundidad para comprender su impacto en el entorno empresarial y promover un enfoque integral que combine competitividad, responsabilidad social y respeto por el medio ambiente.

Dónde: Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), Valencia.

Cuándo: 5 de noviembre.

Ocean Film Tour

El International Ocean Film Tour Vol. 11 llegará a España los días 7 y 8 de noviembre, cerrando su gira europea en el Auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote (Las Palmas).

Organizado por Kinema Producciones, este evento se celebra en formato presencial y ofrece una experiencia cinematográfica única dedicada al océano, la aventura y la conservación marina, en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Canarias.

En esta edición, el festival presenta el documental NIKA, El Calderón Tropical, una producción canaria dirigida por José Hernández y Felipe Ravina, con la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica.

La película, de 17 minutos de duración, muestra de manera íntima y reveladora la situación de los calderones tropicales, una especie emblemática cuya población más importante habita en aguas canarias.

El documental, producido por MINSK y Felipe Ravina y distribuido por Kinema Producciones, combina ciencia, emoción y conciencia ambiental.

Su propósito es inspirar un cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible, promoviendo la preservación de los ecosistemas marinos y la convivencia responsable entre el ser humano y la naturaleza, con especial atención a la riqueza natural de Tenerife y las Islas Canarias.

Dónde: Auditorio de los Jameos del Agua, Lanzarote, Las Palmas.

Cuándo: 7 y 8 de noviembre.

Lo 'bio' no es una moda

Alimentación ecológica, cosmética e higiene natural, casa sana, moda sostenible… todo esto y más será lo que el visitante podrá encontrar en BioCultura Madrid, una feria que pone de relieve que lo bio no es una moda, sino que ha llegado para quedarse.

Celebrada en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, contará con una exposición de más de 400 establecimientos. Además, de manera paralela, se celebrarán más de 300 actividades diferentes relacionadas con la naturaleza y lo eco.

Dónde: Madrid.

Cuándo: del 6 al 9 de noviembre.

Jornadas de Educación Ambiental

Cartel de la V Jornadas de Educación Ambiental (VEA).

Del 4 al 6 de noviembre se celebrarán en Segovia las V Jornadas de Educación Ambiental (VEA), organizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El encuentro tendrá lugar en el CENEAM (Valsaín) y el teatro Canónigos del Real Sitio de San Ildefonso, con un formato principalmente presencial.

Las jornadas marcarán la culminación del PAEAS (Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad) y servirán como punto de partida para el futuro PAEAS II. Su objetivo es impulsar la educación ambiental como eje de las transiciones ecosociales, fortalecer redes entre profesionales e instituciones y compartir experiencias e iniciativas innovadoras en este ámbito.

La inscripción es gratuita y algunas sesiones plenarias se retransmitirán en abierto para todas las personas interesadas en seguir el evento a distancia.

Dónde: Teatro Canónigos del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Cuándo: del 4 al 6 de noviembre.

Viu Menorca Biosfera

Cartel de Viu Menorca Biosfera.

El 9 de noviembre se celebrará en Es Migjorn Gran una de las jornadas de la 7ª edición de Viu Menorca Biosfera, un programa organizado por la Agencia Menorca Reserva de Biosfera que promueve la conexión con el entorno natural y cultural de la isla.

Esta actividad, de carácter presencial y gratuito, invita a los participantes a descubrir los valores que hacen de Menorca un referente en sostenibilidad y conservación medioambiental.

La edición del 9 de noviembre ofrecerá una experiencia guiada centrada en la biodiversidad y el paisaje menorquín, destacando la importancia de preservar el equilibrio entre el progreso humano y la protección de los ecosistemas locales.

A través del recorrido, se fomentará la reflexión sobre cómo las acciones cotidianas pueden contribuir a mantener el patrimonio natural y social de la isla.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Menorca como Reserva de Biosfera, impulsando actividades educativas y participativas abiertas a todos los públicos.

Dónde: Es Migjorn Gran, Menorca.

Cuándo: 9 de noviembre.